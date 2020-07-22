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台南推出 第一條掃QR Code就能搭的公車線

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市交通局在佳里─嘉義高鐵快線「橘9」、「橘9-1」推出LINE Pay Money乘車碼支付功能，並享有3個月的優惠回饋。圖／交通局提供
台南市交通局在佳里─嘉義高鐵快線「橘9」、「橘9-1」推出LINE Pay Money乘車碼支付功能，並享有3個月的優惠回饋。圖／交通局提供

台南市交通局今天在麻佳高鐵快線推出QR Code電子支付，即日起民眾乘坐「橘9線（佳里—學甲—嘉義高鐵）」及「橘9-1線（佳里—麻豆—嘉義高鐵）」可以打開手機LINE Pay Money乘車碼，簡單使用QR Code掃碼，即可支付公車車資，前3個月每次搭乘還享LINE POINTS 25點回饋。

交通局長王銘德表示，本次挑選橘9、橘9-1率先推出掃碼支付，不但是溪北地區的指標新路線，也和票證公司、客運業者合作，成為智慧科技提供市民日常生活解方的最佳範例。未來也將逐步擴展至大台南公車其他路線，讓台南市持續朝智慧交通城市大步邁進。　　

王銘德指出，麻佳高鐵快線「橘9線」及「橘9-1線」的公車前後門皆已裝設可讀取QR Code及電子票證的驗票機，請民眾在通訊軟體LINE或LINE Pay App中設定好 LINE Pay Money帳戶，支付車資時開啟「乘車碼」功能，對驗票機刷條碼就可扣款搭乘，非常快速便利，歡迎民眾一同體驗一機在手的全方位支付服務。　　

台南市公共運輸處長吳俁之特別提醒，使用QR Code搭乘公車不但比照使用電子票證享有基本里程免費優惠，即日起至10月21日止更有額外優惠，每趟次（上下車算一趟次）都可獲得LINE POINTS 20點回饋，今年底前，一卡通公司更額外加碼提供每趟次LINE POINTS 5點回饋，LINE POINTS點數1點可折抵1元消費，且可於下次購物消費時抵用，。

台南市交通局在佳里─嘉義高鐵快線「橘9」、「橘9-1」推出LINE Pay Money乘車碼支付功能，並享有3個月的優惠回饋。圖／交通局提供
台南市交通局在佳里─嘉義高鐵快線「橘9」、「橘9-1」推出LINE Pay Money乘車碼支付功能，並享有3個月的優惠回饋。圖／交通局提供

LINE 高鐵 公車

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