「2020台南夏日音樂節-將軍吼」8月登場 周興哲等飆歌

「2020台南夏日音樂節-將軍吼」，8月15、16日將在將軍漁港登場，邀請歌手周興哲、徐佳瑩等人演唱，歡迎全國民眾來台南旅遊，吃美食、吹海風、聽音樂。

這項音樂會今年邁入第9年，遊客還可配合台南市府推出的6-8月住台南抽大獎，7月15日起強打的「五子登科」台南三倍券加碼千萬豪禮抽獎等活動。

台南市政府府觀光旅遊局說， 今年卡司陣容強大，首日活動主題為「王者降臨」，以硬派、搖滾、饒舌等流行元素，結合磅礡聲光特效，打造符合將軍吼意象表演，邀請饒舌歌手屁孩Ryan、嘻哈才子婁峻碩、狼人殺創作歌手陳零九，同時入圍金曲將「最佳新人獎」的樂團告五人及饒舌新秀高爾宣將同台飆唱，壓軸為情歌王子周興哲。

第二天活動主題為「午后派對」，以抒情、文青等曲風，邀請潮甜教主關詩敏、搖滾樂團老王樂隊、清新女神白安、天籟純質美聲吳汶芳，創作歌手孫盛希與歌后徐佳瑩。將連續兩天透過「王」與「后」，帶給歌迷粉絲最精彩表演。

觀旅局長郭貞慧表示，除音樂表演，今年活動也與KLOOK、易遊網、雄獅旅遊、馬沙溝觀光休閒協會等旅行業者合作，推出專屬套裝遊程、機+酒自由行、交通接駁、在地小旅行等，凡參與遊程民眾，可獲限量提供活動專屬搖滾區保留席，詠傑海運-東吉福氣輪搭配夏日音樂節，也推出將軍漁港到澎湖東吉跳島一日遊，提供不同遊程選擇。