4校守護家鄉 山海圳國家綠道物種大調查

台南社大台江分校今年暑假舉辦台江流域專題研究，主題是台灣山海圳國家綠道物種大調查，由海佃、長安國小、安南國中及瀛海中學20多名種子學員，展開在地學習行動，由老師沈介文指導，並運用iNaturalist數位調查工具，今起展開植物健診大調查，學習成為守護家鄉的小小公民科學家。

為保育台江流域環境，推動台江創新教育，社大台江分校、海尾朝皇宮結合台江流域學校，每年暑期都會舉辦台江流域專題研究，透過實際調查，並撰寫小論文，提供給水利署及市政府流域治理政策參考。

長安國小老師翁育民表示，常因住在這裡，反而不太會去注意環境有何特色與問題，透過台江流域專題研究，重新認識台江家鄉，是很有意義的環境教育。

社大台江分校老師沈介文引領學生，學習從植物的角度與尺度去觀察植物，也讓學生了解，植物透過葉子行蒸散作用降溫，有如1台天然冷氣機。他也帶著學生檢視山海圳國家綠道樹木，逐一介紹樹木的生長特性及生長問題，和書本的知識相驗證。