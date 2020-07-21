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4校守護家鄉 山海圳國家綠道物種大調查

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校舉辦台江流域專題研究，4校學生進行台灣山海圳國家綠道物種大調查。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校舉辦台江流域專題研究，4校學生進行台灣山海圳國家綠道物種大調查。記者鄭惠仁／攝影

台南社大台江分校今年暑假舉辦台江流域專題研究，主題是台灣山海圳國家綠道物種大調查，由海佃、長安國小、安南國中及瀛海中學20多名種子學員，展開在地學習行動，由老師沈介文指導，並運用iNaturalist數位調查工具，今起展開植物健診大調查，學習成為守護家鄉的小小公民科學家。

為保育台江流域環境，推動台江創新教育，社大台江分校、海尾朝皇宮結合台江流域學校，每年暑期都會舉辦台江流域專題研究，透過實際調查，並撰寫小論文，提供給水利署及市政府流域治理政策參考。

長安國小老師翁育民表示，常因住在這裡，反而不太會去注意環境有何特色與問題，透過台江流域專題研究，重新認識台江家鄉，是很有意義的環境教育。

社大台江分校老師沈介文引領學生，學習從植物的角度與尺度去觀察植物，也讓學生了解，植物透過葉子行蒸散作用降溫，有如1台天然冷氣機。他也帶著學生檢視山海圳國家綠道樹木，逐一介紹樹木的生長特性及生長問題，和書本的知識相驗證。

安南國中學生蔡妙純說，今天是進行台江流域物種調查的第1天，雖然天氣炎熱，但大家的熱情不減，她觀察到許多的植物，像是月橘、含羞草、欖仁樹...... 等植物。另外，也碰到了大自然的不速之客「垃圾」，這些「痕跡」的存在，是值得人們省思的議題。

台南社大台江分校舉辦台江流域專題研究，4校學生進行台灣山海圳國家綠道物種大調查。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校舉辦台江流域專題研究，4校學生進行台灣山海圳國家綠道物種大調查。記者鄭惠仁／攝影

台江

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