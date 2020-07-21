快訊

中獎民眾氣炸！抽到藝fun券卻無法驗證 文化部回應了

越界陸船屢勸不聽 金門海巡霰彈槍強勢登檢扣留

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬來西亞拿督丁重誠號召同鄉人 出書又捐冷氣愛心滿滿

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
台西文教基金會邀請社會各界及企業共同捐贈117台冷氣給台西鄉國中小學，由縣長張麗善（右三）代表接受。記者蔡維斌／攝影
台西文教基金會邀請社會各界及企業共同捐贈117台冷氣給台西鄉國中小學，由縣長張麗善（右三）代表接受。記者蔡維斌／攝影

雲林縣台西鄉旅外鄉親組成的台西文教基金會，今天返回台西國中母校舉行「海口風情錄」新書發表會，並捐贈117部冷氣給故鄉學校，提供舒適的求學環境，長年旅居馬來西亞的「拿督」也是台西文教基金會董事長丁重誠親自返鄉捐贈，雲林縣長張麗善代表感謝旅外鄉親回饋故鄉之愛，並出書豐富海口文化底蘊。

張麗善表示，台西文教基金會董事長丁重誠號召鄉親和企業集資近千萬元，捐贈117台冷氣給台西鄉國中小學，提升學習效率，這是旅外同鄉對家鄉子弟的疼惜，台西風頭水尾，但旅外鄉親表現傑出，人在外地卻心繫故鄉，尤其重視文化教育，支持地方發展，她深深致謝。

隨後新書發表會，由「海口風情錄」主編丁萬復分享編撰過程，強調該書收錄台西數十年來發展史和地方風情，老照片細說海口往事，從過往篳路籃縷到現今養殖產業發展，及台西人出外奮鬥打併的歷程，圖文並茂無數感人的故事全在書中呈現，讓讀者感受海口人堅毅不拔、與海博鬥的精神。

縣府首席顧問張清良、縣議員吳蕙蘭、前立委張嘉郡、南華大學校長林聰明及許多旅外鄉親、馬來西亞企業人士都到場觀禮，氣氛熱鬧。

旅居馬來西亞20多年的丁重誠，事業有成，被尊稱為拿督（對有成就的人尊稱），他強調基於故鄉情，邀請南華大學校長林聰明等多位旅外台西人，將以前的台西國中基金會改為台西文教基金會，期待擴大服務家鄉。

丁重誠除感謝許多科技業好友相挺捐助冷氣，也借由新書出版感謝各界對台西的支持，他說，新書記錄了台西歷史、人物及創作，最重要是激發大家對這片海口土地的感情，從過去展望未來，讓海口人精神世代相傳。

台西文教基金會邀請社會各界及企業共同捐贈117台冷氣給台西鄉國中小學，並為新冷氣揭牌啟用。記者蔡維斌／攝影
台西文教基金會邀請社會各界及企業共同捐贈117台冷氣給台西鄉國中小學，並為新冷氣揭牌啟用。記者蔡維斌／攝影
台西文教基金會董事長丁重誠感謝故鄉文史工作者熱心編撰海口風情錄新書，留給後代完整的歷史和美好未來。記者蔡維斌／攝影
台西文教基金會董事長丁重誠感謝故鄉文史工作者熱心編撰海口風情錄新書，留給後代完整的歷史和美好未來。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善感謝旅外台西鄉親和企業界的愛心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善感謝旅外台西鄉親和企業界的愛心。記者蔡維斌／攝影
台西文教基金會「海口風情錄」新書發表會，縣長張麗善為新書代言推薦。記者蔡維斌／攝影
台西文教基金會「海口風情錄」新書發表會，縣長張麗善為新書代言推薦。記者蔡維斌／攝影
台西文教基金會邀請社會各界及企業共同捐贈117台冷氣給台西鄉國中小學，並為新冷氣揭牌啟用。記者蔡維斌／攝影
台西文教基金會邀請社會各界及企業共同捐贈117台冷氣給台西鄉國中小學，並為新冷氣揭牌啟用。記者蔡維斌／攝影

馬來西亞 南華大學

延伸閱讀

馬星跨國捷運線2021年動工預計5年建竣

內埔農友花數十年種紅毛丹 為愛妻找回馬來西亞家鄉味

觀光人潮比新年多！林聰明：砂鍋魚頭賣完了 還是好多人

端午飄香 遠百嚴選名粽 海味&養生任您挑選

相關新聞

內埔農友花數十年種紅毛丹 為愛妻找回馬來西亞家鄉味

內埔農友潘永吉（45歲）為了馬來西亞籍的愛妻喜歡吃紅毛丹，便開始在檳榔園種植紅毛丹，一邊利用工作之餘管理果園，歷經10多...

台南市東寧地下道明天起施工 警方請民眾提前改道

台南市東區東寧地下道頂版損壞，明天起至9月5日展開搶修工程，地下道全線車道管制，屆時禁止人員及車輛通行，市警一分局今天請...

4校守護家鄉 山海圳國家綠道物種大調查

台南社大台江分校今年暑假舉辦台江流域專題研究，主題是台灣山海圳國家綠道物種大調查，由海佃、長安國小、安南國中及瀛海中學2...

馬來西亞拿督丁重誠號召同鄉人 出書又捐冷氣愛心滿滿

雲林縣台西鄉旅外鄉親組成的台西文教基金會，今天返回台西國中母校舉行「海口風情錄」新書發表會，並捐贈117部冷氣給故鄉學校...

口湖牽水狀將盛大登場 雲林縣長親製水狀揭開序幕

列屬國家重要民俗的雲林縣口湖鄉牽水狀文化祭，將於本月27、28日盛大登場，這項由金湖萬善爺廟、下寮仔萬善爺廟、蚶仔寮萬善...

台南青農種出罕見白肉西瓜 大人小孩看了都驚訝

台南新市青年蘇宇洋8年前回老家種田，近年培育西瓜有成，種植小玉、甜美人、小鳳及黑皮等品種紅、黃、橘不同顏色果肉西瓜，還試...

嘉義推長者智慧晶片申請比率低 家屬原因讓人傻眼

嘉義市府衛生局去年9月研發「守護嘉憶人」APP，透過智慧晶片做成平安符等形式讓失智長者戴，家屬利用APP定位就可掌握動態...

創世全台尿布預算缺2千萬 鼓勵民眾捐三倍券

創世基金會今年受疫情影響，全台17間安養院預算尚缺2千萬，其中嘉義分院在疫情期間，一度只剩2箱尿布，只能撐一天，有民眾在...

嘉縣上半年PM2.5近5年同期最低 空品雲嘉嘉南第一

嘉義縣環境保護局近幾年針對稻草露天燃燒、即時空氣品質加強管制、監測，讓今年上半年空氣品質AQI良好日數比率提高至36.3...

南鐵23日將拆陳致曉的家 他連夜搬家：明晚再集結對抗

台南市區鐵路地下化工程如火如荼進行中，鐵道局中部工程處預計在23日強制拆除反南鐵東移自救會長陳致曉的家，昨晚陳致曉連夜扛...

南鐵強拆爆衝突抗議對峙8小時 拆遷戶簽下緩拆2個月同意書

台南市區鐵路地下化工程原訂今早6時強制拆除北區拆遷戶黃春香的2戶房屋，經過昨晚一番抗爭，黃最後在今天清晨4時和平地簽下暫...

南鐵北區強拆抗爭！黃春香簽下暫延2個月拆除同意書

台南市區鐵路地下化工程原訂今天上午6時強行拆除北區黃姓拒遷戶的2戶屋子，經抗爭後，屋主黃春香在今天凌晨4時簽下暫延2個月...

熱門新聞

台東東海岸「最醜的距離」 民眾痛批：手腳都廢了嗎？

南鐵強拆爆衝突抗議對峙8小時 拆遷戶簽下緩拆2個月同意書

暫緩2個月…南鐵地下化今不執行強拆 員警鬆一口氣

沒空調遭投訴像非洲車站 苗栗火車站綠建築盡量改善

手機訊號回來啦 嘉縣水上鄉2電信訊號周一晚恢復

金門航空動起來 拜訪越南大使談與越捷航空結盟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。