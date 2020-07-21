馬來西亞拿督丁重誠號召同鄉人 出書又捐冷氣愛心滿滿

雲林縣台西鄉旅外鄉親組成的台西文教基金會，今天返回台西國中母校舉行「海口風情錄」新書發表會，並捐贈117部冷氣給故鄉學校，提供舒適的求學環境，長年旅居馬來西亞的「拿督」也是台西文教基金會董事長丁重誠親自返鄉捐贈，雲林縣長張麗善代表感謝旅外鄉親回饋故鄉之愛，並出書豐富海口文化底蘊。

張麗善表示，台西文教基金會董事長丁重誠號召鄉親和企業集資近千萬元，捐贈117台冷氣給台西鄉國中小學，提升學習效率，這是旅外同鄉對家鄉子弟的疼惜，台西風頭水尾，但旅外鄉親表現傑出，人在外地卻心繫故鄉，尤其重視文化教育，支持地方發展，她深深致謝。

隨後新書發表會，由「海口風情錄」主編丁萬復分享編撰過程，強調該書收錄台西數十年來發展史和地方風情，老照片細說海口往事，從過往篳路籃縷到現今養殖產業發展，及台西人出外奮鬥打併的歷程，圖文並茂無數感人的故事全在書中呈現，讓讀者感受海口人堅毅不拔、與海博鬥的精神。

縣府首席顧問張清良、縣議員吳蕙蘭、前立委張嘉郡、南華大學校長林聰明及許多旅外鄉親、馬來西亞企業人士都到場觀禮，氣氛熱鬧。

旅居馬來西亞20多年的丁重誠，事業有成，被尊稱為拿督（對有成就的人尊稱），他強調基於故鄉情，邀請南華大學校長林聰明等多位旅外台西人，將以前的台西國中基金會改為台西文教基金會，期待擴大服務家鄉。