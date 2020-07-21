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嘉縣禁燃農業廢棄物見效 平原可遠眺玉山

中央社 / 嘉義縣21日電

嘉義縣環保局管制燃燒稻草等農業廢棄物有成，上半年有效降低空氣中細懸浮微粒（PM2.5）濃度，創近5年同期最低，空氣品質指數（AQI）良好日數比率提高，民眾常可遠眺玉山

嘉義縣環保局禁止燃燒稻草及番茄藤等廢棄農作物，改變農民的耕作習慣，讓稻草露天燃燒比率從107年0.07%降低至108年0.009%，空氣中細懸浮微粒（PM2.5）濃度也創近5年同期最低。

嘉義縣環保局長張根穆表示，今年上半年嘉義縣的空氣品質指數（AQI）良好日數比率，從107年21%提高至36.3%，成為雲嘉南空氣品質最佳的縣市，民眾在平原地區即可遠眺玉山，不像以往霧茫茫的一片，連山脈都看不清。

張根穆指出，近期下午強降雨過後，都能清晰看見中央山脈美景，甚至遠眺玉山，歡迎大家到嘉義縣觀光，擁抱清新的晴空。

嘉義 空氣品質 玉山

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