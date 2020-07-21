口湖牽水狀將盛大登場 雲林縣長親製水狀揭開序幕

列屬國家重要民俗的雲林縣口湖鄉牽水狀文化祭，將於本月27、28日盛大登場，這項由金湖萬善爺廟、下寮仔萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠3廟共同舉行的百年水狀祭，許多獨特祭儀，縣長張麗善邀大家遊口湖、賞水狀。

金湖萬善爺廟副主委許文村說，牽水狀源於173年前（西元1845年），口湖沿海遭大海嘯與瘟疫侵襲，萬人罹難失蹤，清道光皇帝憐憫百姓，加封受災者為「萬善同歸」；後人舉行牽水狀祭儀追思先人，分別有排狀、牽狀、燒狀、倒狀等儀式，此外也有挑飯擔、放水燈等，流傳至今成為國內特有民俗祭典。

縣長張麗善說，口湖牽水狀深具歷史意義，水狀是用竹架紙糊成筒狀的供品，分3層各有代表的意含，法師誦經超度，帶領民眾進行倒狀與燒狀等祭儀，相當特別；每年吸引成千上萬遊客來賞水狀，歡迎大家把握機會來口湖拜拜保平安，欣賞國內難得的一系列水狀海上祭儀。

文化處長陳璧君說，今年適逢口湖水狀祭175年紀念，縣府特別整合雲林縣國家文化記憶庫資源與在地社區合作，讓學生訪談錄影記錄口湖牽水狀，並將集體創作影片，作為社區影像記錄留存，打造多元的歷史傳承。

雲林縣長張麗善帶領縣議員蔡孟真及三廟主事者等人，和小朋友一起糊製水狀，象徵水狀祭正式起跑。

今年活動包括挑飯擔、放水燈、功果、走赦馬、萬人塚點燈祈福及牽狀、燒狀追思會等將陸續登場。張麗善說，口湖熱門景點宜梧滯洪池，成龍溼地藝術村、金湖烏魚子世界、馬蹄蛤館，均離牽水狀祭儀地點不遠，不妨安排一趟水狀文化之旅，保證不虛此行。