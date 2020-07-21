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嘉義推長者智慧晶片申請比率低 家屬原因讓人傻眼
嘉義市府衛生局去年9月研發「守護嘉憶人」APP，透過智慧晶片做成平安符等形式讓失智長者戴，家屬利用APP定位就可掌握動態，但近一年來，晶片申請比率僅有3成，衛生局調查後發現，許多家屬認為自己可照顧，不需申請，但其實很多長者意識到自己迷途，卻無力回家，家屬不能輕忽，將擴大宣導，提高申請率。
衛生局指出，排除住在機構、無行動能力等失智長者，嘉市符合申請資格的共有520名，卻只有168人有申請，其中不申請的原因，292個是家屬認為自己可照顧，54個長者住在外縣市、22個臥床，其他還有長者不願戴、有暴力傾向、不想給外人知道家有失智老人等原因。
衛生局說，目前正與台北醫學院合作推「認路問券」調查，初步發現，有3成長者不知自己迷路，另有3成意識到自己迷路卻無力求助，高達8成的長者都有二度以上迷路經驗，家屬不可能24小時在長者身邊，因此希望多來申請。
這款APP推近一年後，許多家屬透過定位，就可知道長者所在位置，迷途很快就能找到，但也曾有長者走失，定位顯示在芳安路上，家屬到場後發現晶片掉在地上，立即在APP發布協尋公告，最後由熱心民眾在農田幫助尋獲。
另外這款APP也有一道功能，失智長者發布協尋公告後，若走到有裝APP的民眾身邊，就會立即推播，為了能有效推廣，衛生局也開課請便利商店員、火車站售票員和公車司機等人裝APP，且每一個派出所都有一組帳號密碼能登入，希望及時幫助迷途長者。
衛生局說，目前請失智關懷據點、失智共照中心和長照中心等機構，逐一向家屬宣導，另外也函文給各大醫院，若發現有失智長者可立即通報，鼓勵更多長者申請。
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