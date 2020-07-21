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內埔農友花數十年種紅毛丹 為愛妻找回馬來西亞家鄉味

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
內埔農友潘永吉（45歲）為了馬來西亞籍愛妻花數十年種植紅毛丹。記者陳弘逸／翻攝
內埔農友潘永吉（45歲）為了馬來西亞籍愛妻花數十年種植紅毛丹。記者陳弘逸／翻攝

內埔農友潘永吉（45歲）為了馬來西亞籍的愛妻喜歡吃紅毛丹，便開始在檳榔園種植紅毛丹，一邊利用工作之餘管理果園，歷經10多年的努力，近幾年陸續收成，不僅讓愛妻吃到懷念家鄉味，今年也開始擺攤銷售及宅配銷售。

潘永吉原在工程業服務，因宗教信仰在17年前與馬來西亞籍楊玉鳳結婚，當時父親留下6分多的檳榔園，隨後他便在檳榔園種下各種果樹，其中以紅毛丹最多。潘說，因老婆愛吃紅毛丹，所以就買種苗來種。

起初，潘永吉的種植經過並不順利，但他仍持續補種，種植至今，果園裡最老的樹有15年，最小的7至8年，以前僅有少量結果，今年陸續開花結果，產量也隨之大增。

楊玉鳳表示，在馬來西亞紅毛丹是很平常的水果，但來台灣卻很少見，想吃只能回娘家才吃得到，直到幾年才在台灣吃到家鄉味，每吃一次就感動一次。

目前潘永吉仍一邊工作，利用閒暇時間管理果園，果園除紅毛丹外，還有山竹等，透過友善管理的方法，以不噴藥的種植方式，在今年量產，也開始擺攤販售，此外，楊玉鳳也利用臉書或社交軟體銷售，同樣來自印尼、馬來西亞的姊妹伴也會來訂購。

馬來西亞

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