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創世全台尿布預算缺2千萬 鼓勵民眾捐三倍券

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
創世基金會今年尿布經費短缺，鼓勵民眾捐三倍券。圖／創世基金會提供
創世基金會今年尿布經費短缺，鼓勵民眾捐三倍券。圖／創世基金會提供

創世基金會今年受疫情影響，全台17間安養院預算尚缺2千萬，其中嘉義分院在疫情期間，一度只剩2箱尿布，只能撐一天，有民眾在振興三倍券開賣首日，就集家人力量捐出5千元三倍券，希望幫忙院方買尿布等衛材，度過難關。

創世嘉義分院指出，今年配合防疫，創世超過百場活動停辦，長期捐助的企業也受疫情影響，但植物人照護24小時不能中斷，目前安養22名植物人、到宅服務108名植物人及失能臥床老人，每人2小時需更換一次尿布，希望民眾捐出一點振興三倍券助尿布，讓植物人及家庭得到更多的支持與照顧。

創世基金會全台共有17個安養院，受疫情影響，有11個院收支不平衡，發票張數衰退100多萬張，全台尿布預算約3400萬，尚缺2000萬元。嘉義院在疫情期間，曾一度只剩2箱尿布，還好陸續收到尿布捐助及小額捐款，使得照護得以持續，目前收支平衡。

嘉義分院指出，振興券開賣首日就有民眾捐5千元三倍券，次日也有人捐3千元，民眾都說，領完三倍券直接創世做捐贈，振興經濟外也能幫助弱勢，其實對民眾來說，無須拿出自己原有的款項，又能幫助弱勢，還可以抵稅，除了振興經濟，也振興整個社會。

創世基金會鼓勵民眾一同響應捐三倍券，民眾可以捐紙本券、綁定電子票證以回饋金支持或使用振興三倍券購買尿布等衛材捐贈。

疫情 植物人 嘉義

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