嘉縣上半年PM2.5近5年同期最低 空品雲嘉嘉南第一
嘉義縣環境保護局近幾年針對稻草露天燃燒、即時空氣品質加強管制、監測，讓今年上半年空氣品質AQI良好日數比率提高至36.3%，成為雲嘉嘉南縣市空品區第一，上半年空氣中細懸浮微粒PM2.5濃度19.3微克/立方公尺，更是近5年同期最低。
環保局表示，近幾年持續針對露天燃燒、工程、農田等裸露地揚塵等，經常影響民眾觀感及即時空品汙染行為，透過跨縣市共同管制，及縣府跨局處合作，規畫短、中、長程管制策略，進行輔導改善及管制，今年更密集結合雲嘉南空品區夥伴及嘉義縣府空汙減量團隊，針對不同面源進行汙染物削減。
其中因地制宜管制，針對空品汙染主因之一的稻草露天燃燒，禁止農民燃燒稻草、番茄藤等廢棄農作物，並建立強化巡查監控機制，讓稻草露天燃燒比率從2018年0.07%，降低至2019年0.009%，2019年PM2.5實際削減量達75.47公噸，等同於淘汰了15萬輛高汙染二行程機車，更超出原預定37公噸目標。
環保局表示，這幾天午後對流雲系發展旺盛，在短時強降雨後都能清晰看見中央山脈美景，環保局近期將訂定2020至2023年守護嘉義縣空氣汙染防制計畫書，力求打造嘉義縣日日看見阿里山，日日空品綠油油。
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