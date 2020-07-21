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南鐵23日將拆陳致曉的家 他連夜搬家：明晚再集結對抗

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
反南鐵東移自救會長陳致曉。記者鄭維真／攝影
反南鐵東移自救會長陳致曉。記者鄭維真／攝影

台南市區鐵路地下化工程如火如荼進行中，鐵道局中部工程處預計在23日強制拆除反南鐵東移自救會長陳致曉的家，昨晚陳致曉連夜扛著一箱一箱物品上卡車，他說，行政訴訟輸了，他沒有多大的期待，所以才先將家中貴重物品搬走。

鐵道局中部工程處原訂今天上午6時執行第二波強拆，拆除北區拆遷戶黃春香的2戶屋子，不過，黃春香在清晨4時簽下切結書，同意2個月內自行拆遷，否則由鐵道局強制拆除，因此今天取消強拆任務。

而23日將執行第三波強拆，預計拆除東區3戶，鐵道局表示，目前其中一戶已點交地上物，今明兩天也將持續與剩下兩戶協談。

其中，被視為反南鐵東移的精神領袖陳致曉昨晚連夜搬家，他說，行政訴訟都輸了，現在只能走一步算一步，先把家中的貴重物品移到其他地方，以免未來有任何損失。

陳致曉呼籲，明晚希望大家能到他家，集結力量，對抗不公不義的強拆作業，「禮拜四會發發生什麼事我也不知道」。

陳致曉 鐵道

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