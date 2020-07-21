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溝通達共識 南鐵工程強拆黃家暫緩2個月

中央社 / 台南21日電

台南鐵路地下化工程原定今天清晨強制拆除位於北區開元路的拒拆遷戶黃家，反南鐵東移自救會昨晚發起守夜阻拆。經持續溝通，屋主清晨簽署點交同意書，鐵道局決定緩拆2個月。

台南鐵路地下化沿線有340拆遷戶，至今仍有5戶拒絕拆遷。施工單位交通部鐵道局原定於今天清晨6時強制拆除北區開元路11號、13號。這2戶同屬屋主黃春香一家人產權，至今仍有包括黃春香99歲的母親等人居住。

交通部鐵道局人員昨天上午與黃家再次溝通仍無共識，隨後就在周邊道路架設圍籬，並配合員警管制人員進出。前往聲援的反南鐵東移自救會等社團成員無法進入，與警方在現場對峙，並曾發生推擠衝突。

聲援群眾與員警一直僵持至今天清晨3時許，黃春香再度與鐵道局人員協商，達成初步共識後，鐵道局決定暫緩執行強制拆除，隨後把設在黃家周邊的圍籬撤除，警方也撤離現場，結束緊繃局面。

交通部鐵道局中部工程處主任工程司吳志仁表示，鐵道局與台南市政府等相關單位採柔性勸說為第一原則，展現誠意與拒拆遷戶溝通。黃家屬於半拆遷戶，有部分房屋在工程徵收路權範圍內。經協商後，黃春香清晨已同意點交，因此暫緩強制拆除作業。

吳志仁表示，鐵道局給予黃家2個月的緩衝期，進行房屋加固及人員、財物搬遷，鐵道局與台南市政府也會提供相關的搬遷協助。

黃春香說，很感謝來自各地的朋友們到場聲援，為了不要讓大家那麼辛苦，加上母親的健康狀況也不堪負荷這樣的情況，考慮許久才決定與鐵道局達成初步共識。她並向鐵道局提出自己與家人能夠接受的方案，希望在2個月內繼續協商，得到友善的回應。

吳志仁表示，另外3戶位於東區的拒絕拆遷戶，原定於23日進行強制拆除。但其中1戶已答應於8月中旬自行拆除，23日將不會執行，另外2戶則還在持續溝通中。

鐵道 鐵路地下化 自救會

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