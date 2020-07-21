南鐵北區拆遷戶簽下切結書 鐵道局：9月20日前限期拆遷

台南市區鐵路地下化工程原訂今早6時強制拆除北區拆遷戶黃春香的2戶房屋，經過昨晚一番抗爭，黃最後在今天清晨4時和平地簽下暫緩2個月拆除的切結書，鐵道局中部工程處表示，拆遷戶已同意點交地上物，將進行搬遷和後續安置的作業，因此今天強拆任務取消，另外，23日拆除東區3戶仍會依計畫進行。

該切結書內容指，若拆遷戶未在9月20日前自行拆遷並點交，鐵道局可強制拆除地上物，屆時工程範圍內所有地上物以及遺留私人物品，都視為拋棄的廢棄物。

「越到要強拆的時間點，我壓力越大」，黃春香說，4時左右，她知道如果沒有簽下緩拆同意書，她的房子一定會被拆掉，所以她願意和鐵道局溝通，所提方案如何待談好再公布。

黃春香說，9年來已盡心盡力，外界一直說他們愛錢，這都是抹黑，她認為公共建設應該用公有地做，而非搶民地，「政府要強拆，我沒辦法阻擋這種公權力，畢竟工人鷹架都裝一個多月了」。

鐵道局中部工程處副處長吳志仁表示，南鐵地下化是台南市民期待的重大工程，為了取得所需用地，原訂今天進行北區開元路11、13號拆遷作業，經鐵道局、台南市政府充分與拆遷戶協調，拆遷戶考量母親身體狀況，終於同意點交地上物，也同意給予2個月的緩衝期進行搬遷及後續安置，因此今天強制拆除任務取消。

吳志仁說，該建築物為半拆，需要做建物加固和搬遷動作，拆遷戶可申請2戶照顧住宅，感謝拆遷戶對大台南建設的認同及諒解，鐵道局將繼續督促施工單位趕工，給予市民一個便利安全的交通環境。