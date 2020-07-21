台南鐵路地下化今不執行強拆 員警鬆一口氣

鐵道局中部工程處配合台南鐵路地下化工程，原訂今天上午8點強制拆除北區開元路11、13號拒拆戶，昨晚有陳抗團體到場聲援，經屋主黃春香和鐵道中部工程處人員漏夜溝通協商後，黃春香今天凌晨4點多同意點交擇日自行拆遷，鐵道局今天不執行強制拆除，並派員撤除圍籬，負責維安員警鬆了一口氣。

鐵道局中部工程處人員表示，經努力溝通，黃春香簽了點交同意書，今天強拆不需再執行，已撤除封鎖。黃家人同意需自行拆除部分，請工程師來評估自行拆除，其他強制拆除部分由鐵道局中部工程處人員屆時拆除。

黃春香說，為了使聲援她的陳抗團體可以早點回去休息，最後和鐵道局中部工程處人員達成協議，以2個月的時間協調。

台南市警五分局說，今天強制拆除維安工作，經鐵道局中工處總指揮官黃鳳岡處長下達命令，住戶已同意點交，強拆任務不需執行。