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台南鐵路地下化今不執行強拆 維安員警鬆一口氣

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台南鐵路地下化今不執行強拆 員警鬆一口氣

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
鐵道局中部工程處決定今天不執行強制拆除，工程人員忙著撤除黃家前紐澤西護欄。記者黃宣翰／攝影
鐵道局中部工程處決定今天不執行強制拆除，工程人員忙著撤除黃家前紐澤西護欄。記者黃宣翰／攝影

鐵道局中部工程處配合台南鐵路地下化工程，原訂今天上午8點強制拆除北區開元路11、13號拒拆戶，昨晚有陳抗團體到場聲援，經屋主黃春香和鐵道中部工程處人員漏夜溝通協商後，黃春香今天凌晨4點多同意點交擇日自行拆遷，鐵道局今天不執行強制拆除，並派員撤除圍籬，負責維安員警鬆了一口氣。

鐵道局中部工程處人員表示，經努力溝通，黃春香簽了點交同意書，今天強拆不需再執行，已撤除封鎖。黃家人同意需自行拆除部分，請工程師來評估自行拆除，其他強制拆除部分由鐵道局中部工程處人員屆時拆除。

黃春香說，為了使聲援她的陳抗團體可以早點回去休息，最後和鐵道局中部工程處人員達成協議，以2個月的時間協調。

台南市警五分局說，今天強制拆除維安工作，經鐵道局中工處總指揮官黃鳳岡處長下達命令，住戶已同意點交，強拆任務不需執行。

由於反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉曾揚言，「如果政府要硬幹，那就玉石俱焚！」誓言絕不撤離， 台南市警五分局情蒐獲報住戶黃春香拒絕搬遷，將有陳抗團體到場聲援，警方為使拆除過程順利進行，今天原本動員100多名優勢警力到場協助維持秩序，但最後拒拆戶同意點交並自行拆遷，狀況解除，保五等支援警方都已返隊。

鐵道局中部工程處決定今天不執行強制拆除，工程人員忙著撤除圍籬。記者黃宣翰／攝影
鐵道局中部工程處決定今天不執行強制拆除，工程人員忙著撤除圍籬。記者黃宣翰／攝影

鐵道 陳抗 鐵路地下化

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