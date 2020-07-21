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南鐵地下化今強制拆除 陳抗團體昨晚聲援拒拆戶
鐵道局中部工程處配合台南鐵路地下化工程，原訂今天上午八點強制拆除北區開元路十一和十三號拒拆戶，昨晚有十多名陳抗團體到場聲援拒拆戶，表示要看看阿嬤，還有兩人躺在地上，警方動員警力維持秩序，反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉也到場聲援黃家。
由於陳致曉曾揚言，如果政府要硬幹，那就玉石俱焚，台南市警五分局情蒐獲報，黃姓住戶拒絕搬遷，昨晚八點三十分起，陸續有陳抗團體到場聲援住戶，警方為使工程人員拆除作業順利進行，動員大批員警到場維持秩序。
陳致曉說，黃家只有部分需拆除，為何整條路封起來。對於鐵道局拆除行動，他曾表示剩下未拆住戶，裡面住的有老人，政府要他們搬走，就是要毀滅他們的家，包括他自己在內，絕不會屈服，「今天要拆黃家，黃家三代包括一百歲阿嬤都不會撤離。」
但也有住戶質疑陳抗團體不是當地人，要求陳抗群眾小聲點，讓住戶可以睡覺。
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