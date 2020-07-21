南鐵自救會守夜阻拆 與警推擠對峙

台南鐵路地下化工程預定明天清晨強制拆除位於北區開元路的2戶拒拆遷戶，反南鐵東移自救會今晚發起守夜行動。但施工單位架設圍籬配合警力管制，自救會成員與警方推擠、對峙。

台南鐵路地下化沿線有340拆遷戶，至今仍有5戶拒絕拆遷。施工單位交通部鐵道局預計明天清晨強制拆除北區開元路11號、13號等2戶，這兩戶同屬黃家產權，至今仍有包括99歲阿嬤在內的人居住。

鐵道局今天上午與黃家再次溝通仍無共識，隨後就在周邊道路架設圍籬，並配合員警管制人員進出。前往聲援的反南鐵東移自救會等社團成員無法進入，與警方在現場對峙，並曾發生推擠衝突。

台南市政府交通局今天曾發布新聞稿指出，為照顧鐵路地下化工程沿線拆遷戶的權益，台南市政府首創興建台南市鐵路地下化專案照顧住宅，土地徵收也比其他城市相同案件做的更好；同時，也讓拆遷戶完成搬遷後，才開始進行工程，今年的民調結果也顯示有86%贊成工程繼續進行。

台南市交通局指出，南鐵案涉及的土地徵收案也在法院、監察院的調查下，也證明台南市政府的做法並無缺失，希望在台南市民的共同努力下讓工程順利進行。