反南鐵地下化 陳抗團體今晚到拒遷戶黃家前聲援

鐵道局中部工程處配合台南鐵路地下化工程，訂原明天上午8點強制拆除北區開元路11和13號拒拆戶，今晚有10多名陳抗團體到場聲援拒拆戶，表示要看看阿嬤，還有2人躺在地上，警方動員警力維持秩序，陳致曉也到場聲援黃家，並和員警發生數度的推擠衝突，其中黃姓女屋主腳受傷，她返家休息，雙方持續僵持中。

由於反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉曾揚言，如果政府要硬幹，那就玉石俱焚，台南市警五分局情蒐獲報，黃姓住戶拒絕搬遷，今晚8點30分起，陸續有陳抗團體到場聲援住戶，警方為使工程人員拆除作業順利進行，動員大批員警到場維持秩序。

陳致曉說，黃家只有部分需拆除，為何整條路封起來。對於鐵陳道局拆除行動表示，他曾表示剩下未拆住戶，裡面住的有老人，政府要他們搬走，就是要毀滅他們的家，包括他自己在內，絕不會屈服，今天要拆黃家，黃家三代包括100歲阿嬤都不會撤離。

但也有住戶質疑陳抗團體不是當地人，要求陳抗群眾小聲點，讓住戶可以睡覺。