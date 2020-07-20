手機訊號回來啦 嘉縣水上鄉2電信訊號今晚恢復

嘉義縣水上鄉基地台設立爭議今現曙光，立委蔡易餘服務處下午公告，水上鄉寬士村中華電信與遠傳電信的舊基地台，今晚5、6點恢復訊號，而台哥大因基地台設備已拆除，預計可在這周內恢復訊號，消息一出，網路上立即出現「滿格」感謝回應。

嘉義縣議員林緗亭、立委蔡易餘為協助民眾恢復手機訊號，與舊基地台地主協商，原地主承諾，最後一次延期半年，讓業者盡快找到新建基地台位址，蔡易餘服務處表示，歡迎民眾向當地民意代表提供合適場地，他們會再交由業者評估。

水上鄉寬士村民今年3月抗議即將新建的基地台與民宅過近，但舊基地台地主去年即表示不再續約，並在租約到期後已延期2次，民眾抗議後，讓寬士、內溪、柳鄉村出現斷訊或訊號微弱等狀況，讓手機族叫苦。