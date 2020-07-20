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南鐵地下化土地將全數取得 交維計畫降低衝擊

中央社 / 台南20日電

台南鐵路地下化工程在21、23日拆除拒拆遷戶後，將全數取得工程所需用地，後續工程將加速進行。交通局今天表示，將配合工程嚴審規劃交維計畫，將施工期間交通衝擊降到最低。

台南市長黃偉哲表示，為照顧鐵路地下化工程沿線拆遷戶權益，台南市政府全國首創興建台南市鐵路地下化專案照顧住宅，土地徵收也比其他城市相同案件做的更好；同時，也讓拆遷戶完成搬遷後才開始進行工程。

另外，今年的民調結果也顯示有86%贊成工程繼續進行；南鐵案涉及的土地徵收案也在法院、監察院的調查下，也證明南市府做法並無缺失，希望在市民共同努力下讓工程順利進行。

交通局長王銘德表示，比照六都交通建設情況，台南市是唯一沒有捷運、沒有鐵路立體化的城市，台鐵將市區一分為二，沿線有9處平交道、4處地下道、3處高架橋，嚴重阻隔市區交通。南市府自1991年起著手辦理台南鐵路立體化可行性研究，2009年行政院核定通過，2017年動工，期間長達25年，南鐵地下化工程可謂是市民期盼已久的工程。

王銘德說，21、23日的強制拆除作業，除了善盡溝通責任並提供拆遷戶需要協助。在鐵道局取得工程所需用地後，也將敦促施工單位依交維計畫積極施工，期待南鐵地下化早日完工，重塑台南市區新風貌，帶動進一步發展。

鐵路地下化 土地徵收

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