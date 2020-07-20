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影／嘉義市首支城市形象影片 搶搭暑期國旅熱潮

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府邀請左岸咖啡館廣告女主角吳子霏拍攝今年首支城市形象影片。圖／市府提供
嘉義市府邀請左岸咖啡館廣告女主角吳子霏拍攝今年首支城市形象影片。圖／市府提供

搶搭暑期國旅熱潮，嘉義市府邀請左岸咖啡館廣告女主角吳子霏拍攝今年首支城市形象影片，並運用「超級縮時」（Hyperlapse）的手法拍攝技術，讓民眾在螢幕前就能身歷其境，感受到古城的新氛圍。

市府指出，嘉義的日文舊名「かぎ」（Kagi），本意指「鑰匙」，引申為「關鍵」意思，本系列影片主題「開啟、對話」，採用「かぎ」為主軸，象徵來嘉義市旅遊就像拿到一把鑰匙，開啟與自己和嘉義市的對話。

首部推出「浪漫篇」，充滿戀愛的氛圍，串起全系列影片的故事，吳子霏穿梭在嘉義市各景點，如史蹟資料館、北門驛、檜意森活村、沉睡森林、月影潭心、花磚博物館等，飽覽嘉義市從白晝到夜晚不同風景。

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，本次城市形象系列影片最特殊的是採用「超級縮時」的拍攝手法，此一手法風行於國外，特色是以第一人視角來進行，需要大量採集並擷取錄影畫面，不僅考驗導演的運鏡和選景功力，後製也相當費工費時，才能讓觀眾體驗到臨場感和速度感。

嘉義市城市形象首支影片將於今天發布在「Zoom In 嘉義」臉書粉絲專頁，後續將推出「人物篇」及「景點篇」相關系列影片，以方便旅客們按圖索驥，深度旅遊嘉義市。

市府指出，嘉義市旅遊在網路社群上掀起一陣風潮，許多知名網紅像是「千千進食中」、「欸你週末要幹嘛」、「Toyz」紛紛前往拍攝食旅影片，成為國旅熱門選擇。

嘉義市府邀請左岸咖啡館廣告女主角吳子霏拍攝今年首支城市形象影片。圖／市府提供
嘉義市府邀請左岸咖啡館廣告女主角吳子霏拍攝今年首支城市形象影片。圖／市府提供
嘉義市府邀請左岸咖啡館廣告女主角吳子霏拍攝今年首支城市形象影片。圖／市府提供
嘉義市府邀請左岸咖啡館廣告女主角吳子霏拍攝今年首支城市形象影片。圖／市府提供

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