嘉義市科學168博覽會 破10萬人次創紀錄

109年嘉義市科學168教育博覽會今天閉幕，16日起連辦5天破10萬人次，為歷史紀錄，19日更創下單日3.3萬人次的紀錄，市長黃敏惠說，今年再次看到嘉義市教育團隊的熱情與感動，看到孩子的希望，請大家明年一同再來參加，培養孩子的好奇心、創意，朝夢想前進。

黃敏惠在開幕當天參觀每一個攤位，19日的「開箱科學168」也透過直播帶著大家一起玩科學；詩人渡也在參觀完科學168之後，以「嘉義是科學的」為題做詩，內文寫到「只要給我一條橡皮筋，一片珍珠板，我就可以載著自己飛翔，載著嘉義飛翔」。

市府教育處長林立生說，今年科學168擴大舉辦，7月18日首次舉辦夜間定向越野活動，家長、孩子戴著頭燈，拿著手電筒在港坪風雨球場內一起看著地圖，尋找出最佳路徑完成任務；不少家長們是第一次和孩子一起在夜間闖關，更是10年來台灣首次舉辦的夜間定向越野。

市府與故宮南院當晚合作帶來的200架無人機展演，組合出亮麗的繽粉世界，孩子們以童真的眼光感受科技帶來的視覺感動，更間接擴大科學168的無形規模效應。