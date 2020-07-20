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嘉義市科學168博覽會 破10萬人次創紀錄

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市科學168教育博覽會創10萬人次，創歷史新高。圖／嘉義市府提供
嘉義市科學168教育博覽會創10萬人次，創歷史新高。圖／嘉義市府提供

109年嘉義市科學168教育博覽會今天閉幕，16日起連辦5天破10萬人次，為歷史紀錄，19日更創下單日3.3萬人次的紀錄，市長黃敏惠說，今年再次看到嘉義市教育團隊的熱情與感動，看到孩子的希望，請大家明年一同再來參加，培養孩子的好奇心、創意，朝夢想前進。

黃敏惠在開幕當天參觀每一個攤位，19日的「開箱科學168」也透過直播帶著大家一起玩科學；詩人渡也在參觀完科學168之後，以「嘉義是科學的」為題做詩，內文寫到「只要給我一條橡皮筋，一片珍珠板，我就可以載著自己飛翔，載著嘉義飛翔」。

市府教育處長林立生說，今年科學168擴大舉辦，7月18日首次舉辦夜間定向越野活動，家長、孩子戴著頭燈，拿著手電筒在港坪風雨球場內一起看著地圖，尋找出最佳路徑完成任務；不少家長們是第一次和孩子一起在夜間闖關，更是10年來台灣首次舉辦的夜間定向越野。

市府與故宮南院當晚合作帶來的200架無人機展演，組合出亮麗的繽粉世界，孩子們以童真的眼光感受科技帶來的視覺感動，更間接擴大科學168的無形規模效應。

市府指出，科學168教育博覽會致力普及科學教育，強調生活中處處有科學，激發學生的觀察力與邏輯思考，是嘉義市孩子們暑假的共同回憶，在科學闖關、科普教室、創客教室及主題特展中親自動手玩科學，還有攀樹體驗等戶外活動，各個大師講座也場場滿座。

嘉義市科學168教育博覽會創10萬人次，無人機展演吸引眾多民眾欣賞。圖／嘉義市府提供
嘉義市科學168教育博覽會創10萬人次，無人機展演吸引眾多民眾欣賞。圖／嘉義市府提供
嘉義市科學168教育博覽會創10萬人次，其中攀樹體驗活動受學子歡迎。圖／嘉義市府提供
嘉義市科學168教育博覽會創10萬人次，其中攀樹體驗活動受學子歡迎。圖／嘉義市府提供

嘉義 黃敏惠 越野

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