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嘉縣環保稽查人員捨命追查 破獲偷排廢水工廠
嘉義縣環境保護局稽查人員4月底巡查縣內群聚工廠時，意外發現某廠房疑似偷排廢水，經環保局以科學儀器長期連線監測，本月9日聯合環保署督察總隊南區環境督察大隊破獲縣內某塑膠工廠未取得許可證下，長期排放強鹼廢水，將依違反水汙染防治法規定，處以停工，最高可處2000萬元罰鍰。
環保局表示，環保局稽查人員當天在某廠房後方發現馬路有瀝青重鋪痕跡，似有不尋常跡象，人員到可疑點下方雜草叢生的土溝除草找尋，發現有一不明管線，為找出偷排廢水汙染源頭，稽查人員冒著危險下溪床，以繩索攀爬溪畔邊坡等，進行高難度追查，終在溪底邊坡尋獲管線末端。
環保局長張根穆表示，環保局運用科學儀器24小時連續監測，該廠排放水水質pH高達11至13，屬於強鹼性廢水，對河川生物及水體環境具有危害性，另為了解所排放廢水特性，環保局也進行採樣檢測，並對附近每一家工廠進行盤查，查獲廠商將產生的強鹼性廢水收集後以專管埋設，延伸至500公尺外溪底非法排放。
環保局說，該工廠屬水汙染防治法應列管取得排放廢水許可事業，卻未依法領有排放許可，且長期排放強鹼性廢水實屬重大，業者應依規定取得水汙染防治許可證（文件），並將廢（汙）水妥善處理至符合放流水標準才能排放至水體，民眾若發現河川水體異常，可撥打公害陳情專線 0800-066666或05-3620808。
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