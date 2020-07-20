台南鐵路地下化本周強拆最後5戶 拆遷戶：誓死反對
台南鐵路地下化拆遷戶終於要拆了！繼上個月拆除新樓醫院前方的張宅與古井後，鐵道局將在21與23日兩天，拆除剩下的5戶，之後就完全取得地下化工程所需土地，但其中包括反地下化自救會會長陳致曉的老家，預料將有激烈抗爭。
陳致曉對於鐵道局的拆除行動，之前記者會表示，剩下未拆的拆遷戶，裡面住的不是老人就是身心障礙者，政府要這些人搬走，就是要毀滅他們的家庭，包括自己在內絕對不會屈服，21日凌晨6點要拆黃家，黃家三代包括100歲的阿嬤都不會撤離，阿嬤說「 這是我家、我們的生命。如果政府要硬幹，那就玉石俱焚！」
台南市交通局表示，21日將拆除開元路的兩戶，23日將拆青年路225巷內的3戶，之後鐵道局將全數取得工程所需土地，後續工程將加速進行，有助於加速帶動市區縫合與發展，交通局也將配合鐵道局的工程嚴審規劃交維計畫，讓施工期間帶來的交通衝擊降到最低。
市長黃偉哲表示，為照顧鐵路地下化工程沿線拆遷戶的權益，台南市政府全國首創興建台南市鐵路地下化專案照顧住宅，土地徵收也比其他城市相同案件做的更好；同時，也讓拆遷戶完成搬遷後，才開始進行工程，今年的民調結果也顯示有86%贊成工程繼續進行；南鐵案涉及的土地徵收案也在法院、監察院的調查下，也證明台南市政府的做法並無缺失，希望在台南市民的共同努力下讓工程順利進行。
交通局局長王銘德表示，台南市是六都當中唯一沒有捷運、沒有鐵路立體化的城市，台鐵將市區一分為二，沿線有9處平交道、4處地下道、3處高架橋，嚴重阻隔市區交通，台南市政府於1991年起開始著手辦理台南鐵路立體化可行性研究，2009年行政院核定通過，於2017年動工，期間長達25年，台南鐵路地下化工程是市民期盼已久的工程。
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