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2500人同場吃芒果冰 黃偉哲不怕吃胖11公斤直呼好吃
台南市農漁畜牧產品推展協會今天在新營區辦理「農產芒果冰品嚐推廣暨愛文芒果行銷活動」，並舉辦議長盃呷冰比賽，吸引近2500人同樂，台南市長黃偉哲上任以來為行銷美食吃胖11公斤，仍前往共襄盛舉，他表示，今年芒果外銷成長22%，價格不錯，炎熱的夏天，來碗芒果冰最能消暑。
台南市農漁畜牧產品推展協會指出，台南是愛文芒果最大的產區，協會長期為了協助農民產銷穩定舉辦行銷活動，連續10年舉辦「農產芒果冰品嚐推廣暨愛文芒果行銷活動」，今天在新營區公園路「蓮海棚架」熱情登情，今年因民治議會整修，首度走到戶外舉行，吸引爆滿市民參加。
協辦的市議員蔡育輝募集數百份禮物做為摸彩品，由市長黃偉哲抽出55吋大電視；蔡育輝指出，台南的愛文就是比其他縣市生產的香甜，以在地愛文做出來的芒果冰深受遊客與鄉親喜愛，除了推廣芒果，目前正值盛產期的火龍果也請鄉親多多支持選購，讓台南的農特產品都能叫好又叫座。
主辦單位感謝新營區公所出借場地、大台南新營婦女會動員近60位會員協助清洗削切芒果，新營區公所也辦理環保志工大會師，吃芒果冰加上摸獎滿載而歸，活動直到下午2點才結束。
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