一張照片曝農遊券買氣旺 台南麻豆農會：超市業績增5成

看準農委會推出「農遊券」500萬人中籤的商機，台南市麻豆區農會不只推出農遊券超值購，也搶振興券商機，從7月15日以來，超市人潮大爆發，農會預估買氣增加5成，原本平均來客數一天上百人，現在每天都有4、5百人；下營區農會超市買氣也增加，很多民眾來買米和醬油等農特產品。

「最近每天生意都很好，結帳都要排隊」！台南市麻豆區農會全新改造後，有如百貨公司賣場的舒適購物環境，吸引鄰近甚至台南市區民眾跑來購物，最近又有農遊券和振興三倍券的加持，生意強強滾，農會說，平常人就不少，有農遊券後生意更好，不少人利用周日來購物，超市內擠滿人潮，結帳都要排隊，明顯有帶動買氣。

麻豆農會說，消費者除了用農遊券購買農特產品外，也有很多人拿振興三倍券購買日常用品，最多的是買米，很多人都是一次搬好幾袋米，確實有帶動買氣；下營區農會則以黑豆產品像醬油及蔭瓜等產品，買氣明顯增加。