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一張照片曝農遊券買氣旺 台南麻豆農會：超市業績增5成

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
振興券和農遊券帶動買氣，台南市麻豆區農會超市人潮熱鬧滾滾。圖／麻豆區農會提供
振興券和農遊券帶動買氣，台南市麻豆區農會超市人潮熱鬧滾滾。圖／麻豆區農會提供

看準農委會推出「農遊券」500萬人中籤的商機，台南市麻豆區農會不只推出農遊券超值購，也搶振興券商機，從7月15日以來，超市人潮大爆發，農會預估買氣增加5成，原本平均來客數一天上百人，現在每天都有4、5百人；下營區農會超市買氣也增加，很多民眾來買米和醬油等農特產品。

「最近每天生意都很好，結帳都要排隊」！台南市麻豆區農會全新改造後，有如百貨公司賣場的舒適購物環境，吸引鄰近甚至台南市區民眾跑來購物，最近又有農遊券和振興三倍券的加持，生意強強滾，農會說，平常人就不少，有農遊券後生意更好，不少人利用周日來購物，超市內擠滿人潮，結帳都要排隊，明顯有帶動買氣。

麻豆農會說，消費者除了用農遊券購買農特產品外，也有很多人拿振興三倍券購買日常用品，最多的是買米，很多人都是一次搬好幾袋米，確實有帶動買氣；下營區農會則以黑豆產品像醬油及蔭瓜等產品，買氣明顯增加。

台南市農業局表示，國發會主委日前到台南市假日農市振興經濟之旅，就看到很多民眾使用農遊券和振興券購物，攤商也都願意接受，確實有帶動消費的效果，台南市很多地區農會超市和休閒農場都可使用農遊券，預期帶來的經濟效果都不錯。

振興券和農遊券帶動買氣，台南市麻豆區農會超市人潮熱鬧滾滾。圖／麻豆區農會提供
振興券和農遊券帶動買氣，台南市麻豆區農會超市人潮熱鬧滾滾。圖／麻豆區農會提供
台南市麻豆區農會推出福袋超值包搶興振券與農遊券商機。圖／麻豆區農會
台南市麻豆區農會推出福袋超值包搶興振券與農遊券商機。圖／麻豆區農會
台南市麻豆區農會推出農遊券超值購，一組250元。圖／麻豆區農會
台南市麻豆區農會推出農遊券超值購，一組250元。圖／麻豆區農會
台南市麻豆區農會超市買氣大增，很多人都用來買米。圖／麻豆區農會提供
台南市麻豆區農會超市買氣大增，很多人都用來買米。圖／麻豆區農會提供
振興券和農遊券帶動買氣，台南市麻豆區農會超市結帳人潮熱鬧滾滾。圖／麻豆區農會提供
振興券和農遊券帶動買氣，台南市麻豆區農會超市結帳人潮熱鬧滾滾。圖／麻豆區農會提供

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