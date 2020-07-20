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回響／從0人到7人 特教生在家教育不再被否決

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
本報獨家報導去年14名升高中一年級的特教生，申請在家教育全數被否決，報導促成正向改變。本報資料照片
本報獨家報導去年14名升高中一年級的特教生，申請在家教育全數被否決，報導促成正向改變。本報資料照片

本報去年獨家報導14名升高中一年級的特教生，申請在家教育全數被否決，報導促成正向改變，國教署今天指出，109學年度有11名學生申請，7名通過在家教育，2名到校，另2名在家就醫就養，未來都採兩階段審核，不會第一時間否決孩子需求。

14名特教生因交通不便、長期臥床等因素，申請在家教育，但專家學者評估後，認為到校教育較佳，第一時間全數否決需求，嘉義縣大埔鄉曾姓女學生罹患腦性麻痺，但到特教學校路途長達近2小時，只好暫時休學，報導一出，縣長翁章梁、立委王美惠都聲援，希望國教署不要忽略孩子受教權。

國教署特殊教育組長蔡志明指出，今年採兩階段審核，第一是書面及影片審核，第二階段再請專家到學生家中評估，若有學習能力，請家長來參觀特教學校，若還是認為在家教育較佳，便尊重家長意願，若已無學習能力，便請學生在家就醫和就養。

蔡志明指出，大埔鄉曾姓女學生仍有學習能力，因交通路途遙遠，請她到嘉義特教學校復學後，直接通過在家教育，因去年有申請紀錄，不需再經專家評估。曾女母親表示，已經為孩子申請復學，休學一學年，很期待孩子能再接受教育。

嘉義縣今年有1名腦性麻痺的王姓學生申請在家教育，因父母長期在外工作，都是祖父母照顧起居，原本也擔憂再度被否決， 可能無法再升學，但經評估後也通過，縣府教育處人員都為孩子感到高興。

嘉縣教育處長陳添丁說，感謝國教署看到報導後改變政策，其實出發點都是為孩子好，這些孩子是弱勢中的弱勢，彈性政策對孩子受教權很有保障。

嘉義特殊教育學校校長許碧雲說，在家教育課程會採個別式教育計畫，會請導師去家庭訪問，評量學生需要，曾有學生對音樂很有興趣，為他量身定做音樂課程，去年還考取街頭藝人證照，表演鋼琴和響笛，希望讓每個學生都能發光發熱，活出精采人生。

立委王美惠（右）在本報報導特教生處遇後，曾與國教署人員研商解決方案。圖／王美惠辦公室提供
立委王美惠（右）在本報報導特教生處遇後，曾與國教署人員研商解決方案。圖／王美惠辦公室提供

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