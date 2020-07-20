影／雲林幸福小黃起跑 計程車極限村載客車錢只收20元

雲林極限村人口高齡又沒公車，雲林縣府向公路總局爭取，東勢鄉四美、同安等村新闢「T103昌南同安線」、「T104四美安南線」兩條幸福小黃公車起跑，每天提供往返4個固定班次及兩個預約班次服務，讓大眾運輸無死角，且車錢每人每次只收20元，雲林縣長張善今天主持首航，帶給偏村滿滿幸福。

張麗善說，雲林縣府和公路總局委託逢甲大學，對高齡超過四分之一且五百公尺內卻沒有公車招牌的村落進行盤點，其中東勢鄉四美村被列「極限村落」，公路總局從108年3月新增客運班車，但有些小村路小路公車仍無法抵達，為解決輸運死角，與地方交換意見後，推出幸福小黃計程車，今年3月至6月試營運，今天正式啟航。

張麗善說，這是雲林第一條幸福小黃公車路線，共闢「T103昌南同安線」、「T104四美安南線」兩條路線，以計程車替代公車，提供優質服務，串聯公車及計程車的接駁，扶植計程車產業、增加運將收入，運輸更加便民，讓偏鄉民眾幸福有感。

工務處長汪令堯說，「T103昌南同安線」從東勢圖書館出發、經東北村、南天宮、同安、同安村活動中心、慈雲宮、麥寮興化寮、麥寮衛生所、日統客運麥寮站、麥寮鄉公所等站；「T104四美安南線」東勢圖書館出發、安南、新坤村、鎮天府、四美、東勢監理分站、麥寮衛生所、日統客運麥寮站、麥寮鄉公所等，每天從上午7時30分到下午6時30分往返共4個班次。

汪令堯表示，每天也提供2班次預約，只要在發車前一天或發車前3小時，電洽（05）6360000好友計程車行預約即可，人數3人以上即可成行，收費比照客運每人每次20元。詳情可上縣府網站或好友計程車行洽詢。