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如走入時光隧道！大榕樹包住百年抽水站 凍結在1930年

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市六甲區菁埔埤抽水站建物被大榕樹包住，才能在60年後保留下來重新被發現。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區菁埔埤抽水站建物被大榕樹包住，才能在60年後保留下來重新被發現。記者吳淑玲／攝影

台南市六甲區菁埔埤抽水站荒廢60年，在文史調查被意發外發現，台北自來水博物館文史顧問陳皇志表示，當初發現菁埔埤抽水站是被一棵大榕樹包住，並沒有看到建築體，時間仿佛被凍結起來，有如走進時光隧道，回到1930年的歷史現場，完整保有1930年代的抽水站埤體及小給線水路，灌溉周邊150公頃的農地。

台北自來水博物館文史顧問陳皇志指出，菁埔埤抽水站可說是完整保存1930年的台灣水利設施，有抽水站體、水體（菁埔埤）及 運作機組，有日瑞貿易公司的柴油發電機，以及久保田鐵工所和酉島製作所的幫浦抽水機，但這兩家公司是死對頭不可能合作，在菁埔埤抽水站可以「同時見到兩家公司機組」，是因杉山商社代理引進。

南台科大副教授張崴縉表示，抽水站機組很多關鍵零件都被偷走，修復相當困難，感謝陳皇志調查很清楚 ，根據他的調查報告，還有到其他抽水站參觀研究，將多數可以轉動的零件拆解下來潤滑整修後，百年抽水站裡有汽油發動機是啟動用，柴油發電機是抽水機使用，修復後期待再運轉100年，現代動力系統一顆馬達就可以取代繁複的抽水站機組，但能見證百年水利科技的發展，是很有教育意義。

文資處表示，開闢清代的菁埔埤，是地方的「小水庫」，埤塘的功能除了灌溉，還富有開闊的山光水影、寶貴的溼地生態。日治時期建造的「菁埔埤揚水場」抽水站，保存了1930年代從瑞士進口的發動機，大大的飛輪與曲軸盡顯當年的工業風景，直到嘉南大圳建成後，農民改取圳水，抽水站才逐漸淡出。

台南市六甲區菁埔埤抽水站「小給線」系統都還保留。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區菁埔埤抽水站「小給線」系統都還保留。記者吳淑玲／攝影
台北自來水博物館文史顧問陳皇志協助進行文史調查。記者吳淑玲／攝影
台北自來水博物館文史顧問陳皇志協助進行文史調查。記者吳淑玲／攝影
台北自來水博物館文史顧問陳皇志（右）與南台科大師生共同合作修復菁埔埤抽水站重現古抽水機械工藝之美。記者吳淑玲／攝影
台北自來水博物館文史顧問陳皇志（右）與南台科大師生共同合作修復菁埔埤抽水站重現古抽水機械工藝之美。記者吳淑玲／攝影

修復 博物館 農民

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