如走入時光隧道！大榕樹包住百年抽水站 凍結在1930年

台南市六甲區菁埔埤抽水站荒廢60年，在文史調查被意發外發現，台北自來水博物館文史顧問陳皇志表示，當初發現菁埔埤抽水站是被一棵大榕樹包住，並沒有看到建築體，時間仿佛被凍結起來，有如走進時光隧道，回到1930年的歷史現場，完整保有1930年代的抽水站埤體及小給線水路，灌溉周邊150公頃的農地。

台北自來水博物館文史顧問陳皇志指出，菁埔埤抽水站可說是完整保存1930年的台灣水利設施，有抽水站體、水體（菁埔埤）及 運作機組，有日瑞貿易公司的柴油發電機，以及久保田鐵工所和酉島製作所的幫浦抽水機，但這兩家公司是死對頭不可能合作，在菁埔埤抽水站可以「同時見到兩家公司機組」，是因杉山商社代理引進。

南台科大副教授張崴縉表示，抽水站機組很多關鍵零件都被偷走，修復相當困難，感謝陳皇志調查很清楚 ，根據他的調查報告，還有到其他抽水站參觀研究，將多數可以轉動的零件拆解下來潤滑整修後，百年抽水站裡有汽油發動機是啟動用，柴油發電機是抽水機使用，修復後期待再運轉100年，現代動力系統一顆馬達就可以取代繁複的抽水站機組，但能見證百年水利科技的發展，是很有教育意義。