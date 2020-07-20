新住民二代雙胞胎姊妹 克服困境錄取國立大學

嘉義縣鹿草鄉一對新住民二代雙胞胎，家中因莫拉克風災，陷入困境，世界展望會資助度難關。她們今年透過繁星推薦入學方式，雙雙錄取國立大學，特別感謝資助人讓她們扭轉人生。

雙胞胎姊妹小絹（化名）與雯雯（化名），是新住民第二代，媽媽來自印尼，平日靠爸爸務農養一家五口，11年前的莫拉克風災，造成他們的房屋損壞、田裡的作物也毀了，台灣世界展望會透過助學扶助金、實物發放及社工關懷，陪伴這一家走過困境。

小絹與雯雯努力讀書，今年透過繁星推薦入學的方式，雙雙錄取某國立大學的幼保系及東南亞語文學系，她們寫信向資助人訴說喜悅與期待，在信件中除了分享對未來的規畫，也感謝資助人一路的陪伴，讓她們能扭轉人生。

她們表示，家中農務的收入不穩定，當初就是以考上國立大學為目標，除考量未來工作出路，另一方面也是因為學費比較低，能減輕家中負擔。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，在雲嘉地區共服務416名應屆生，有些透過個人申請入學及繁星推薦入學方式提前成為大學新鮮人，有的則是等候7月指考成績放榜後邁向下個里程碑。

王昶評表示，世界展望會在雲嘉地區服務近3700名兒童，服務過程中看見受助兒童與家庭，因捐款人與資助人的愛心參與，得以努力翻轉生命的歷程，朝著夢想前進。