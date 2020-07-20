歷史活過來了！百年台南六甲菁埔埤抽水站60年後重啟動

台南市六甲區菁埔埤抽水站停止60年後，經文化局整修後，今天重新再啟動，台南市長黃偉哲說，在啟動的一刻內心相當激動，不只把百年文物變成活歷史之外，也讓下一代了解先民開闢這塊土地的辛苦，繼日前後壁菁百年檜碾米機再度動起來，台南保有很多歷史建築重新活化起來，成為重要的歷史活教材。

位在台南市六甲區林鳳營菁埔埤國家重要濕地一帶，隱藏一處百年抽水站。與嘉南大圳同期建造，距今已有百年歷史，原本已經荒廢多時，台南市文化資產管理處進行文史調查中意外被發現。在文資處、南臺科技大學、六甲區公所、林鳳社區發展協會多方努力，以及嘉南農田水利會的協助下，抽水站完成修復。

文資處進行調查時推估是在日治時期建成，距今已有百年歷史，更讓人驚喜的是，機械內部零件保存良好，經專家學者評估有恢復運轉可能。文資處如獲至寶，旋即展開修復行動，爭取文化部再造歷史現場計畫經費，耗資108萬委託南臺科技大學進行修復，經過近1年努力，抽水模組已恢復部分運轉功能，再現往日風華。

文化局今天舉行菁埔埤抽水站修復完工典禮，市長黃偉哲、文化局長葉澤山、文資處長林喬彬、市議員吳通龍、尤榮智六甲區長陳啟榮等共同見證，黃偉哲說，菁埔埤的抽水站及後壁菁寮碾米廠，都是百年文物，經過修復後它不是死的文物，是活的歷史。

黃偉哲指出，菁埔埤抽水站經過修復後，可以執行抽水的功能，就是重現當年的歷史現場，在嘉南大圳完工前及之後，農民如何使用菁埔埤灌溉，菁埔埤抽水站功能就變成活靈活現，這些都不是只是靜態的陳設，是動態的運作，可以留給下一代很好的教材。

文資處指出，菁埔埤抽水站為六甲地區早期農業灌溉用水的主要供給來源之一，直至嘉南大圳建成後，農民改取圳水，抽水站功能才逐漸淡出。這座抽水站承載百年的水文記憶，如今能夠重見天日，對六甲地區的居民來說意義重大。