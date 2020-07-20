歷史活過來了！百年台南六甲菁埔埤抽水站60年後重啟動
台南市六甲區菁埔埤抽水站停止60年後，經文化局整修後，今天重新再啟動，台南市長黃偉哲說，在啟動的一刻內心相當激動，不只把百年文物變成活歷史之外，也讓下一代了解先民開闢這塊土地的辛苦，繼日前後壁菁百年檜碾米機再度動起來，台南保有很多歷史建築重新活化起來，成為重要的歷史活教材。
位在台南市六甲區林鳳營菁埔埤國家重要濕地一帶，隱藏一處百年抽水站。與嘉南大圳同期建造，距今已有百年歷史，原本已經荒廢多時，台南市文化資產管理處進行文史調查中意外被發現。在文資處、南臺科技大學、六甲區公所、林鳳社區發展協會多方努力，以及嘉南農田水利會的協助下，抽水站完成修復。
文資處進行調查時推估是在日治時期建成，距今已有百年歷史，更讓人驚喜的是，機械內部零件保存良好，經專家學者評估有恢復運轉可能。文資處如獲至寶，旋即展開修復行動，爭取文化部再造歷史現場計畫經費，耗資108萬委託南臺科技大學進行修復，經過近1年努力，抽水模組已恢復部分運轉功能，再現往日風華。
文化局今天舉行菁埔埤抽水站修復完工典禮，市長黃偉哲、文化局長葉澤山、文資處長林喬彬、市議員吳通龍、尤榮智六甲區長陳啟榮等共同見證，黃偉哲說，菁埔埤的抽水站及後壁菁寮碾米廠，都是百年文物，經過修復後它不是死的文物，是活的歷史。
黃偉哲指出，菁埔埤抽水站經過修復後，可以執行抽水的功能，就是重現當年的歷史現場，在嘉南大圳完工前及之後，農民如何使用菁埔埤灌溉，菁埔埤抽水站功能就變成活靈活現，這些都不是只是靜態的陳設，是動態的運作，可以留給下一代很好的教材。
文資處指出，菁埔埤抽水站為六甲地區早期農業灌溉用水的主要供給來源之一，直至嘉南大圳建成後，農民改取圳水，抽水站功能才逐漸淡出。這座抽水站承載百年的水文記憶，如今能夠重見天日，對六甲地區的居民來說意義重大。
菁埔埤抽水站內部現仍保有日本及瑞士合作製作的發動機及飛輪等組件，是少數原地保留且具有動態展示功能的舊式抽水機組，後續將由林鳳社區發展協會以接受預約的方式舉辦導覽活動，為民眾解說抽水站歷史、運作功能以及埤塘在地小故事，帶領民眾一同體驗水文化知性之旅，有興趣的民眾可向林鳳社區發展協會或六甲區公所洽詢相關活動資訊。
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