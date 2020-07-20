快訊

影／南投民宿偷拍事件父子出面 小老闆聲淚俱下致歉

「安徽自淹」救洪災？滁河炸壩、淮河放水, 中國洪水威脅北上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歷史活過來了！百年台南六甲菁埔埤抽水站60年後重啟動

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南六甲菁埔埤抽水站已有百年歷史，停用60年後，台南市長黃偉哲（右三）和地方人士見證重新再活化。記者吳淑玲／攝影
台南六甲菁埔埤抽水站已有百年歷史，停用60年後，台南市長黃偉哲（右三）和地方人士見證重新再活化。記者吳淑玲／攝影

台南市六甲區菁埔埤抽水站停止60年後，經文化局整修後，今天重新再啟動，台南市長黃偉哲說，在啟動的一刻內心相當激動，不只把百年文物變成活歷史之外，也讓下一代了解先民開闢這塊土地的辛苦，繼日前後壁菁百年檜碾米機再度動起來，台南保有很多歷史建築重新活化起來，成為重要的歷史活教材。

位在台南市六甲區林鳳營菁埔埤國家重要濕地一帶，隱藏一處百年抽水站。與嘉南大圳同期建造，距今已有百年歷史，原本已經荒廢多時，台南市文化資產管理處進行文史調查中意外被發現。在文資處、南臺科技大學、六甲區公所、林鳳社區發展協會多方努力，以及嘉南農田水利會的協助下，抽水站完成修復

文資處進行調查時推估是在日治時期建成，距今已有百年歷史，更讓人驚喜的是，機械內部零件保存良好，經專家學者評估有恢復運轉可能。文資處如獲至寶，旋即展開修復行動，爭取文化部再造歷史現場計畫經費，耗資108萬委託南臺科技大學進行修復，經過近1年努力，抽水模組已恢復部分運轉功能，再現往日風華。

文化局今天舉行菁埔埤抽水站修復完工典禮，市長黃偉哲、文化局長葉澤山、文資處長林喬彬、市議員吳通龍、尤榮智六甲區長陳啟榮等共同見證，黃偉哲說，菁埔埤的抽水站及後壁菁寮碾米廠，都是百年文物，經過修復後它不是死的文物，是活的歷史。

黃偉哲指出，菁埔埤抽水站經過修復後，可以執行抽水的功能，就是重現當年的歷史現場，在嘉南大圳完工前及之後，農民如何使用菁埔埤灌溉，菁埔埤抽水站功能就變成活靈活現，這些都不是只是靜態的陳設，是動態的運作，可以留給下一代很好的教材。

文資處指出，菁埔埤抽水站為六甲地區早期農業灌溉用水的主要供給來源之一，直至嘉南大圳建成後，農民改取圳水，抽水站功能才逐漸淡出。這座抽水站承載百年的水文記憶，如今能夠重見天日，對六甲地區的居民來說意義重大。

菁埔埤抽水站內部現仍保有日本及瑞士合作製作的發動機及飛輪等組件，是少數原地保留且具有動態展示功能的舊式抽水機組，後續將由林鳳社區發展協會以接受預約的方式舉辦導覽活動，為民眾解說抽水站歷史、運作功能以及埤塘在地小故事，帶領民眾一同體驗水文化知性之旅，有興趣的民眾可向林鳳社區發展協會或六甲區公所洽詢相關活動資訊。

台南六甲菁埔埤抽水站已有百年歷史，停止使用60年後，意外被發現。記者吳淑玲／攝影
台南六甲菁埔埤抽水站已有百年歷史，停止使用60年後，意外被發現。記者吳淑玲／攝影
台南六甲百年菁埔埤抽水站已有百年歷史，戶外的冷卻系統沈澱池。記者吳淑玲／攝影
台南六甲百年菁埔埤抽水站已有百年歷史，戶外的冷卻系統沈澱池。記者吳淑玲／攝影
台南六甲菁埔埤抽水站已有百年歷史，停用60年後，台南市長黃偉哲（右）今天見證重新再啟動。記者吳淑玲／攝影
台南六甲菁埔埤抽水站已有百年歷史，停用60年後，台南市長黃偉哲（右）今天見證重新再啟動。記者吳淑玲／攝影

修復 黃偉哲 文化局

延伸閱讀

往來國3烏山頭交流道更方便 台南六甲西外環道二期動工

【綠全代會風雲3】海董受挫只奪1席中常委 湧言會短期難再大幅進展

蘇揆一怒震動警界 卻把自己的臉打腫了

影／黃偉哲與國中女生比騎車發電 賽前叫陣比1分鐘30秒慘敗

相關新聞

歷史活過來了！百年台南六甲菁埔埤抽水站60年後重啟動

台南市六甲區菁埔埤抽水站停止60年後，經文化局整修後，今天重新再啟動，台南市長黃偉哲說，在啟動的一刻內心相當激動，不只把...

嘉縣東石海之夏第二天 3萬遊客嗨翻東石漁人碼頭

嘉義縣東石海之夏活動昨晚進入第二天，邀請陳零九、邱鋒澤及香奈兒、林凡、粉紅藍樂團進行演出，吸引3萬名遊客、粉絲擠爆東石漁...

往來國3烏山頭交流道更方便 台南六甲西外環道二期動工

台南市六甲西側外環道路工程(南段)二期今天舉行開工典禮，工程加上用地總經費近1.6億元，預計111年3月完工，建構官田、...

台灣仁醫展現「騎士精神」 赴雲林古坑山區義診

「醫解偏鄉病苦」台灣仁醫騎士協會每年舉辦偏鄉義診，今天上午在創會會長黃碧松帶領下，逾30名醫護志工風塵僕僕來到雲林縣古坑...

瑩光培訓教師當專業陪伴者 幫助逾160校

108學年度新課綱上路，許多學校面臨課程轉型、學校價值理念等問題，瑩光教育協會近年培訓教師成為專業陪伴者，走入各校解決問...

雲林首度！口湖椬梧景觀再造 大學生設計施工

雲林縣府城鄉發展處翻轉以往社區公共工程發包模式，首度引進景觀設計相關系所學生擔任社區公共工程規畫師，昨天4組學生團隊在口...

東石剖蚵冠軍5分鐘剖990克 第2名還抽中腳踏車

嘉義區漁會主辦第10屆剝蚵大賽昨天在東石鄉漁港舉行，317名參賽選手集中精神剖蚵，女子組冠軍賀茂春在5分鐘內剖出990克...

家長轉學區 「怕孩子太孤單」

雲嘉南等縣市109學年度有小學新生人數掛零，家長認為，雖採混齡教育，但同年級若只有1人，孩子太孤單，缺乏同儕互動機會，才...

嘉縣國小新生 3校掛零 5校掛單

受少子化衝擊，雲林、嘉義縣和台南等縣市109學年度都有國小新生人數掛零，其中嘉義縣是內政部統計10年來全台消失最多學齡人...

拍照熱點綠巨人的家藏危機 屋主掛禁入布條

台南市新化區一處廢棄透天建物因外表幾乎被藤蔓植物爬滿，被網友稱為綠巨人的家，意外成為景點。但因建物老舊，地主考量安全因素...

台南後壁頂長社區 成大建築系師生合辦社區專題演講

台南市後壁頂長社區與虎衛營文史工作室「環境調查及改造計畫」、成功大學建築系師生合作，邀請建築師林雅茵下午到頂長社區以「自...

台南區圍棋賽年初停辦迄今 「可成科技盃」競賽規模空前

第18屆「可成科技盃」全國青少年圍棋公開賽，800多名選手今天聚集新營體育館開賽。

熱門新聞

合歡山變夜市恐毀暗空公園 居民大嘆簡直災難

影／IKEA桃園店出清爆人潮 青埔新店開幕升級

台灣第一勇！ 林家和12小時來回泳渡龜山島24公里

遛小孩好去處 桃園大有梯田生態公園今啟用

月收入急凍3分之2 苗栗視障樂團疫情度小月

公車拒載 漸凍人凌晨被丟路口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。