嘉縣東石海之夏第二天 3萬遊客嗨翻東石漁人碼頭

嘉義縣東石海之夏活動昨晚進入第二天，邀請陳零九、邱鋒澤及香奈兒、林凡、粉紅藍樂團進行演出，吸引3萬名遊客、粉絲擠爆東石漁人碼頭，嘉義縣長翁章梁直呼活動第一周就帶來上萬人潮，並向粉絲承諾，下次活動還要邀「九澤CP」來嘉表演。

壓軸登場的陳零九、邱鋒澤一上台就引起粉絲尖叫不斷，兩人合唱「天黑請閉眼」、「天亮請睜眼」等多首熱門歌曲，並下台與粉絲握手、互動，有粉絲手上拿著應援燈牌跟著音樂搖擺，她表示，為近距離看偶像，與朋友中午就先到活動現場卡位。

嘉義縣政府表示，東石海之夏今年第14年舉辦，是台灣西半部暑期重點活動之一，今年以「來嘉辣」為主題，推出四辣新玩法，首日吸引2.5萬人次造訪，活動第二天主題為「嘉義PUB」，首度打造戶外酒吧「蚵集吧」，讓遊客可吹著微風，喝著微醺的調酒，品嘗嘉義在地美食。

翁章梁表示，嘉義有山有海有平原，山區適合登山、避暑，平原的故宮南院有精彩水舞秀，喜歡吃美食、吃海鮮的遊客，一定要到東石、布袋，有最新鮮的海鮮料理，保證一吃就愛上，希望這個暑假大家帶著振興券來到嘉義消費，只要上網登錄，不限金額就有機會將大獎汽車開回家。

翁章梁說，下周25日安排適合小朋友的「小辣」款，MOMO的香草姐姐、大樹哥哥將到現場與大家一起唱唱跳跳，最後一天則是「爆辣」款，有金曲歌后黃妃、爆辣女神白家綺、芒果公主喬幼，及每年大家都很期待的煙火秀，更多活動資訊可至「東石海之夏」粉專查詢。