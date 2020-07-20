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往來國3烏山頭交流道更方便 台南六甲西外環道二期動工

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市六甲西側外環南段道路二期工程今天動土。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲西側外環南段道路二期工程今天動土。記者吳淑玲／攝影

台南市六甲西側外環道路工程(南段)二期今天舉行開工典禮，工程加上用地總經費近1.6億元，預計111年3月完工，建構官田、六甲交通網，方便往來國道3號烏山頭交流道。

內政部次長邱昌嶽表示，六甲西側外環道南段總長2.48公里，分3期開發，第一期北起中華路與和平街路口往南延伸，已在今年4月完工；本段二期往東至市道165線（中正路）；第三期西起銜接二期路段往東至市道165線及171線，目前規畫中，未來全線完工，兩區居民上國道，不必再繞進市區。

台南市長黃偉哲指出，這個工程對於地方來講是很重要的。因為對南來北往車輛以及過境道路的車輛及在地要去高速公路的車輛量，都有很大的幫助，感情中央看到這一點，也謝謝中央的幫忙。

整個工程經費中央補助82%，約一億二千五百多萬，地方出負擔18%，大概兩千八百多萬，總之，工程期370天，但希望提前能夠完工，早日服務市民的交通。

二期延伸工程長度約1.1公里，採都市計畫30米全寬開闢，除雙向各配置二快車道，也配配4米人行道，完工後，可使國道3號烏山頭交流道的交通更便利，也可加強官田、六甲地區與鄰近官田工業區等重點開發區的連結，帶動周邊地區整體發展。

台南市六甲西側外環南段道路二期工程今天動土。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲西側外環南段道路二期工程今天動土。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲西側外環南段道路二期工程今天動土。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲西側外環南段道路二期工程今天動土。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲西側外環南段道路二期工程今天動土。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲西側外環南段道路二期工程今天動土。記者吳淑玲／攝影

國道 人行道 開發區

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