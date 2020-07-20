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台灣仁醫展現「騎士精神」 赴雲林古坑山區義診
「醫解偏鄉病苦」台灣仁醫騎士協會每年舉辦偏鄉義診，今天上午在創會會長黃碧松帶領下，逾30名醫護志工風塵僕僕來到雲林縣古坑鄉草嶺村，希望藉義診活動為民眾看病，也宣導衛生教育，讓山上偏鄉居民更能重視自身健康。
從草嶺村下山到最近的醫院就診，至少要一小時，對村民而言不僅舟車勞頓，身體病痛更是一大折磨。見同是古坑鄉親的醫師返鄉義診，前來看病的居民直呼「病都好一半了！」相當感謝醫護志工主動到偏鄉關懷，讓大家的內心都很感動。
創會會長黃碧松為雲林古坑人，此次在他的率隊下，30多位志工跟隨返鄉關懷雲林鄉親。「醫者仁心」黃碧松更邀集多位教授級名醫顧明津、陳風城、廖世輝、謝福德、廖武松、洪志鵬、翁瑞文、洪淑英、林憲慶、彭文俊、林姿里等內科、針灸專長醫師，及6位整脊師下鄉義診。
台灣仁醫騎士協會，有如擁有超越一般人的「騎士精神」，每年「全台走透透」關懷離島、偏鄉居民健康，除免費提供醫藥針灸義診，也有推拿整復等物理治療，照顧就醫不便的民眾，黃碧松說，希望偏鄉居民的病痛獲解，有需要他們的地方，騎士協會也會義不容辭，啟動「下一站」義診活動，與偏鄉鄉親「會幸福」。
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