農遊券限定跨區使用麻煩 網友爆：居住地「填假的啦」

農遊券今天衝第二波抽籤，由於限定必須跨區使用券，不能在登記填寫的「居住地」消費，遭民眾抱怨不方便；但卻有網友揭爆「填假的啦」，隨便填寫其它的居住地，照樣抽中籤，變成就可以在居住地消費，這條規定根本沒太大意義。

第二波農遊券今天抽籤，中籤率九成六，下午已有人陸續中籤，最晚要到晚上12點才會全部傳出中籤簡訊。農委會規定使用農遊券的幾項限制，包括必須跨鄉鎮市區使用，「以居住地為準」；必須用於休閒農場門票及農業體驗活動（包含農事、生態導覽、餐飲及套裝遊程），也可以到部分農會超商購買農產品；使用每張250元的農遊券，不找零錢等。

「跨區使用」最為人所詬病，民眾抱怨自己所熟悉的居住地有很多消費據點，他們也都相中想要購買的農產品，但若是網路申請時填了「居住地」，抽中券就不能在當地購買；有網友表示，既然政府鼓勵消費，應該任何地區都可以消費才對；不過是250元，還必須開車到外鄉鎮去購買，浪費油錢；有人說，跟家人居住在不同鄉鎮市，中籤的農遊券受限於居住地，很難集中使用。

不過，今天下午有中籤的網友竟然揭爆，居住地根本「填假的啦」，「我隨便填填，你去查我住哪裡嗎」？更有網友留言，「最近都住朋友家，居住地就填朋友家囉」；有人恍然大悟，都已經填了，早知道就不必因「居住地」困擾，這條規定真多此一舉。