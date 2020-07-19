全中運嘉縣小將奪牌踴躍 比賽第二天就超過去年成績

嘉義縣代表隊日前參與2020年全國中等學校運動會，截至今天共榮獲4金3銀3銅，已超過去年成績，嘉義縣教育處長陳添丁表示，縣府這次特別提出奪牌計畫、提高運動獎勵金，照顧基層選手，期待選手再接再厲，為嘉義縣爭光。

全中運18日起至23日於屏東縣辦理，嘉義縣共派出176名選手，參加田徑、游泳、跆拳道、射箭、角力、柔道、軟式網球、桌球、木球等9類比賽，其中梅山國中林昱進奪角力希羅式第一級金牌、大林國中奪軟式網球雙打賽金牌、東石高中簡裕政奪角力希羅式第九級金牌、永慶高中陳成冠拿下角力希羅式第三級金牌。

光永慶高中就奪得1金3銀，校長蘇淵源表示，去年全中運奪金牌時他在場，昨天因到台北領總統教育獎來不及到場，今天花費3小時開車從嘉義市到屏東恆春商工，就為學生加油打氣，學生也很爭氣，贏得金牌。

蘇淵源表示，永慶高中的教練非常嚴謹、訓練扎實，端午連假也聚集角力、跆拳道、足球、網球4個全中運隊伍學生到校住宿訓練，蘇說，全中運含金量很高，去年獲得全中運角力金牌的林玄斌，就運用加分推甄考上台中體育大學，角力隊每年也會有學生被選上當國手。