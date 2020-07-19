拍照熱點綠巨人的家藏危機 屋主掛禁入布條

台南市新化區一處廢棄透天建物因外表幾乎被藤蔓植物爬滿，被網友稱為綠巨人的家，意外成為景點。但因建物老舊，地主考量安全因素，掛起請勿進入的布條，警方也提醒遊客自律。

這處被網友稱為「綠巨人浩克的家」老舊建物位於新化區礁坑里，因閒置超過40年，藤蔓植物爬滿外牆，從遠方望去像被植物包了起來。有網友認為很像在童話故事與電影中才會出現的場景，近日成為不少網友的拍照打卡熱點。

新化區長吳金喜今天表示，這處連棟的透天建物早年因故未完成施工，年久失修加上疑似有地基下陷情形，民眾接近就可能面臨危險。近日有些遊客自行進入，還有人爬到2樓以上的樓層取景拍照，因為完全沒有欄杆等防護措施，附近居民看了都感到擔心。

吳金喜指出，公所除了呼籲遊客自制，也已請屋主製作寫有「危險建物，請勿進入」的紅布條，懸掛在建物外，提醒遊客不要擅闖。

新化警分局員警指出，除了考量安全因素之外，此老舊建物屬私人產權，擅闖的遊客若遭屋主追究，恐怕有觸法疑慮。