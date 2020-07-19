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東石剖蚵大賽 比出第二名還抽中最大獎
嘉義區漁會今天於東石魚市場舉辦第十屆剝蚵大賽，其中女子組冠軍賀茂春在5分鐘內剖出990克蚵仔，第二名吳瓊惠由在漁會工作的鄰居協助報名，也剖出985克蚵，更抽中最大獎腳踏車，直呼運氣真好。
立委翁重鈞、全國漁會總幹事林啟滄、漁業署副署長林國平、嘉義縣農業處長許彰敏、議員李國勝、蔡信典等人今天上午蒞臨現場，翁重鈞回想10年前為提升漁民剖蚵技巧、促進效率，以提高漁民收入，與漁會組織剖蚵比賽，他感謝嘉義區漁會團隊及總幹事、理事長等人多年來的付出。
林啟滄表示，漁會舉辦的剖蚵比賽很有意義，可將漁民平時的辛苦工作，透過趣味競賽寓教於樂，讓民眾了解漁村的生活及文化，林說，大家都知道吃蚵仔會勇、會美，在新冠肺炎防疫期間，也是吃東石蚵的最佳時機。
林國平表示，政府為新冠肺炎疫情發放1萬及3萬的生活津貼，嘉義縣地區共有22000位漁民拿到，感謝漁會幹部協助登記、發放，未來漁業署希望針對蚵農，將蚵殼集中處理，減少環境汙染問題。
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