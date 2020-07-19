台南後壁頂長社區 成大建築系師生合辦社區專題演講

台南市後壁頂長社區與虎衛營文史工作室「環境調查及改造計畫」、成功大學建築系師生合作，邀請建築師林雅茵下午到頂長社區以「自然建築與綠色生活」為題演講。

林雅茵說，「環境調查及改造計畫」除需實際改造環境，也重視生態環境及環境教育重要性，概念與自然建築宗旨很相近，都以「取之自然，用之自然，回歸自然」為最終願景，就地取材並使用傳統或創新的工法來設計施工。

林雅茵說，建構自然建築是需要向傳統學習，從建築材料、工藝技術到協力造屋社群互助，是過程中最珍貴經驗。

帶領學生參與的成大建築系教授張珩表示，對環境建構以友善自然工法最理想，學生也能透過所學的自然建築相關知識，運用在未來環境改造操作上。

頂長社區總幹事張美雪認為，此次演講有助居民學習新知識，學生也能透過接觸實際場域與人們，讓設計越趨真實，期望在校園與社區間有相互學習與交流機會。 台南後壁頂長社區、成大建築系師生

邀請建築師林雅茵到社區專題演講。圖／張美雪提供 台南後壁頂長社區、成大建築系師生

邀請建築師林雅茵到社區專題演講。圖／張美雪提供