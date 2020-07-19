台南區圍棋賽年初停辦迄今 「可成科技盃」競賽規模空前
第18屆「可成科技盃」全國青少年圍棋公開賽，800多名選手今天聚集新營體育館開賽。
參賽家長說，因新冠肺炎疫情台南地區已停賽大半年，疫情後首次大賽又遇暑假，參賽人數從往年600多人爆增到800多人，陪伴家長多於選手，盛況空前，新營出現半年來難得一見的車潮熱鬧景象。
可成教育基金會主辦的「可成科技盃」全國青少年圍棋公開賽，最高段六段冠軍獎金達1萬5千元，吸引全台好手雲集，六段組最年輕棋手只有小學三年級。
大會執行長黃慶福表示，高段組選手有越來越年輕趨勢；但仍有不少資深棋手連年參賽，五段組就有老少對奕場面，最高齡參賽者74歲。另有幼稚園組，4、5歲孩童帶來不一樣氣息，也是圍棋運動向下札根的最佳寫照。
大會執行長、新營宏觀圍棋教室負責人黃慶福感謝台南在地企業可成科技，近20年前開始支持贊助圍棋比賽，10多年不曾間斷。可成教育基金會由可成董事長洪水樹太太林珍玫任執行長，每年選手完賽都收到特別禮物。
可成科技盃原只設獎盃、獎牌、獎狀與獎品，第13屆開始增設六段組，並設段位組獎金，初段到五段前四名頒發獎金與獎盃獎牌獎品。初段組冠組獎金3千元、五段組冠軍8千元；六段組前四名1萬5千元不等獎金。
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