聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南七股課後義務輔導班第16年結業 42學生滿手禮物
台南市七股妙惠居士林創辦的七股區國小課後義務輔導班，今天在七股區大埕里三合仔漁民活動中心舉行結業典禮，課後義務輔導班到今年已是第16個年頭。
妙惠居士林創辦人吳文正表示，感謝各界愛心人士對這一群弱勢家庭孩子的鼓勵、關懷，讓這些學童感受到人間溫暖。
吳文正說，參與課輔班輔導的學生都是單親或隔代教養，家庭經濟狀況不佳，希望他們不因環境因素而影響行為走偏，造成社會問題。學生下課後，就被接送到課輔班繼續接受輔導寫功課，家長也不用擔心還沒下班回家，小朋友會不會亂跑去做不正當的事。
執行長魏璟芳說，七股區課後輔導班一開始只是國小班，但現在也有昭明國中及後港國中班及北門高中班，今年有國小班結業8位學童，國中班結業11位學生及高中班結業有23位，總數42人。
佳里奇美醫院公共事務室專員林正雄也依往例，向院內及企業朋友募款近25萬元，購買8輛腳踏車贈送今年8位國小結業學童，餘款捐贈妙惠居士林妙惠慈善會繼續照顧弱勢小朋友。
妙惠居士林委員楊正民及及五位友人則合贈手錶予今年自課輔班結業的24位中小學生，還有地方人士、企業、民意代表贈送的禮物，滿滿愛心讓所有學童個個歡喜滿載而歸。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言