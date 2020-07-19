台南七股課後義務輔導班第16年結業 42學生滿手禮物

台南市七股妙惠居士林創辦的七股區國小課後義務輔導班，今天在七股區大埕里三合仔漁民活動中心舉行結業典禮，課後義務輔導班到今年已是第16個年頭。

妙惠居士林創辦人吳文正表示，感謝各界愛心人士對這一群弱勢家庭孩子的鼓勵、關懷，讓這些學童感受到人間溫暖。

吳文正說，參與課輔班輔導的學生都是單親或隔代教養，家庭經濟狀況不佳，希望他們不因環境因素而影響行為走偏，造成社會問題。學生下課後，就被接送到課輔班繼續接受輔導寫功課，家長也不用擔心還沒下班回家，小朋友會不會亂跑去做不正當的事。

執行長魏璟芳說，七股區課後輔導班一開始只是國小班，但現在也有昭明國中及後港國中班及北門高中班，今年有國小班結業8位學童，國中班結業11位學生及高中班結業有23位，總數42人。

佳里奇美醫院公共事務室專員林正雄也依往例，向院內及企業朋友募款近25萬元，購買8輛腳踏車贈送今年8位國小結業學童，餘款捐贈妙惠居士林妙惠慈善會繼續照顧弱勢小朋友。