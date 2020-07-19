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台南七股課後義務輔導班第16年結業 42學生滿手禮物

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南七股課後義務輔導班今第16年結業，42名結業學生滿手禮物。圖／林正雄提供
台南七股課後義務輔導班今第16年結業，42名結業學生滿手禮物。圖／林正雄提供

台南市七股妙惠居士林創辦的七股區國小課後義務輔導班，今天在七股區大埕里三合仔漁民活動中心舉行結業典禮，課後義務輔導班到今年已是第16個年頭。

妙惠居士林創辦人吳文正表示，感謝各界愛心人士對這一群弱勢家庭孩子的鼓勵、關懷，讓這些學童感受到人間溫暖。

吳文正說，參與課輔班輔導的學生都是單親或隔代教養，家庭經濟狀況不佳，希望他們不因環境因素而影響行為走偏，造成社會問題。學生下課後，就被接送到課輔班繼續接受輔導寫功課，家長也不用擔心還沒下班回家，小朋友會不會亂跑去做不正當的事。

執行長魏璟芳說，七股區課後輔導班一開始只是國小班，但現在也有昭明國中及後港國中班及北門高中班，今年有國小班結業8位學童，國中班結業11位學生及高中班結業有23位，總數42人。

佳里奇美醫院公共事務室專員林正雄也依往例，向院內及企業朋友募款近25萬元，購買8輛腳踏車贈送今年8位國小結業學童，餘款捐贈妙惠居士林妙惠慈善會繼續照顧弱勢小朋友。

妙惠居士林委員楊正民及及五位友人則合贈手錶予今年自課輔班結業的24位中小學生，還有地方人士、企業、民意代表贈送的禮物，滿滿愛心讓所有學童個個歡喜滿載而歸。

台南七股課後義務輔導班今第16年結業，42名結業學生滿手禮物。圖／林正雄提供
台南七股課後義務輔導班今第16年結業，42名結業學生滿手禮物。圖／林正雄提供
台南七股課後義務輔導班今第16年結業，42名結業學生滿手禮物。圖／林正雄提供
台南七股課後義務輔導班今第16年結業，42名結業學生滿手禮物。圖／林正雄提供

課輔班 愛心 漁民

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