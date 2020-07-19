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雲林縣首度引進學生社規師 統包改善口湖椬梧聚落空間
雲林縣城鄉發展處獲營建署前瞻計畫工程補助一千多萬，其中首度翻轉以往工程發包模式，引進景觀設計相關系所學生組隊，擔任社區公共工程規畫師。此次參與的4組學生團隊先在口湖鄉進行4天3夜工作坊，今天利用簡報發表設計成果，並讓社區民眾票選2組團隊，將於8、9月和在地工班一起施作工程，實踐「公民參與社區事務」的精神。
「口湖鄉長者多，學生的設計符合在地人需求，有安全的空間小憩，又可散步運動，功能性強，很不錯！」居住在梧北社區的李阿公說，學生團隊先前就勤走社區拜會在地耆老，認真聽取地方居民需求來設計，此次他票投嘉義大學「當我們圈在一起」計畫，認為有親子遊戲空間及木棧平台的設計，很適合村落的老人小孩使用。
首次感受「公民參與」的李阿嬤也分享，「不曾想過自己的想法，也能成為改變社區的意見」，很開心有年輕人進來幫幫社區，讓居民也有機會見證社區邁出新的一步。
「學生設計一點也不馬虎，連後端的維護管理也想到了！」對學生設計成果相當讚許的副縣長謝淑亞提供意見，建議還可以細問當地長輩適合及喜歡的運動器材為何，有餘裕還能引進使用，為空間活用效率加分。
城鄉發展處長林長造指出，中央挹注「城鎮之心」工程千萬經費，其中縣府規畫「椬梧城鎮之心人文景觀再造」編列約60萬經費，邀集委外設計單位及在地工班擔任協力團隊，和來自成功大學、嘉義大學、正修科大及綜合團隊學生共同進駐椬梧，完成社區公共工程，效益顯著，可望成為全國示範點，拓展執行版圖至其他社區。
計畫主持人呂耀中全程引領學生團隊與在地耆老溝通，整合意見，今天由居民們投票選出的團隊預計8月和在地工班啟動工程，9月完工，營造出貼合地方需求的景觀工程，未來空間落成後，不再成為隔開人與公共建設間「最遙遠的距離」。
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