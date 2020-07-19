影／東石第十屆剖蚵賽登場 700人份蚵仔煎一下發完

嘉義區漁會主辦第十屆剖蚵大賽，現場準備700人份蚵仔煎。記者陳玫伶／攝影

嘉義區漁會主辦第十屆剝蚵大賽今天上午於東石鄉漁港舉行，317位參賽選手集中精神剖蚵，活動現場準備700人份蚵仔比菜多的巨無霸蚵仔煎、虱目魚丸湯等海產小吃限量免費吃，及優惠水產加工品展售等。

區漁會總幹事張正義說，今年總共分成男生、女生、高齡、新住民、校園等5組，早上初賽各組取10名下午決賽，第一名將有6000元獎金，張正義強調，剖蚵賽除了速度快，美觀、完整性也很重要。

活動現場女子組參賽者人數眾多，頻頻傳出阿嬤加油等歡呼聲，參賽者李玉琴的女兒、女婿、孫子到場為她加油，她表示，她從3、40歲嫁到東石開始剖蚵，中間曾休息一陣子，因蚵農缺剖殼工又重出江湖，賺點錢貼補家用，現在已76歲，她說，今天的蚵不好剖，可能養較久殼較硬、脆。

參賽者剖完的蚵仔由海龍園御用大廚掌廚製作，搭配秘製醬汁，現場民眾頂著大太陽大排長龍，上午的蚵仔煎不到1個小時就發完，有民眾表示，比賽前就在等這一碗，期待很久了。