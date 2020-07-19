影／搶先看！ 國定古蹟台南火車站整修後華麗景象
目前正在進行修復的國定古蹟台南火車站，原訂明年3月完工，但因為整建困難，工期再延後，估計可能要到2022年底，才有機會全部完工。
火車站是一邊整修一邊使用，修復單位先完成北側的修復，14日將原本在南側的售票窗口，移到北側，將再進行南側的整修，而完工後的北側也首度曝光，雖然尚未整建完成，已經能夠看到華麗的昔日風貌。
而台南火車站的二樓在日治時期是全台少有的站內旅館，目前也在整修中，因為停用多年，讓旅館蒙上一層神祕面紗，火車站站方日前舉辦招商說明會，吸引19家的業者前來，都對未來的經營相當有興趣，認為結合餐廳的火車站旅館，非常有賣點。
目前二樓整修也已大致完工，未來有7間房間，其中兩間是套房，還有保留傳統大灶與木造出菜口，非常具有懷古風情的餐廳，也都能略窺往日風華。
站方表示，修復工程原本明年完工，但施工過程中，由於車站老舊，有許多在設計時沒有發現的問題，例如吊掛在第一月台上方的線路，因為多年的重複施設，非常複雜，難以釐清，但線路主要供應站站內電力與火車號誌等，相當重要，只好變更設計重新設立管溝，將舊線全部清除，花了許多時間。
站方表示，原本預計在2025年，火車站將地下化，現有車站將移到地下，因地下化工程也因挖到古蹟而延後，鐵道局之前提出修正的工程計畫，但仍有許多變動之處，被交通部退回，將再重新提送，車站本體的修復可能要延後一年半，至於地下化工程初估可能要再5-6年才能完工。
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