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台南假日遊客多 烏山頭水庫進場排隊要半小時
今天周天台南市許多旅遊景點都滿是人潮，走馬瀨農場烏山頭水庫都出現遊客車陣，尤其烏山頭水庫出現長達1公里車陣， 從八田與一紀念園區路口走走停停到售票處，竟然要排隊半個小時，部分遊客不耐久候倒車離開。
台86線東西向快速公路東向歸仁路段到台19甲線交會入口，也自清晨開始塞車，直到中午依舊時速不到40公里，民眾抱怨路口設計不當，只要假日一定塞車。
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