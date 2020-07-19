台南假日遊客多 烏山頭水庫進場排隊要半小時

今天周天台南市許多旅遊景點都滿是人潮，走馬瀨農場烏山頭水庫都出現遊客車陣，尤其烏山頭水庫出現長達1公里車陣， 從八田與一紀念園區路口走走停停到售票處，竟然要排隊半個小時，部分遊客不耐久候倒車離開。

台86線東西向快速公路東向歸仁路段到台19甲線交會入口，也自清晨開始塞車，直到中午依舊時速不到40公里，民眾抱怨路口設計不當，只要假日一定塞車。 烏山頭水庫因為遊客眾多，聯外道路大塞車，進入車陣排隊近半小時。記者周宗禎攝影