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270年歷史台南陳世興宅 修復中打開牆面竟發現罕見構造

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市陳世興老宅正立面特殊以豎向石材砌成的磚牆，因為最近的修復而重現在世人面前。圖／文資處提供
台南市陳世興老宅正立面特殊以豎向石材砌成的磚牆，因為最近的修復而重現在世人面前。圖／文資處提供

目前正在進行整修的台南市定古蹟、清代保存至今的陳世興老宅，修復人員將老宅正面的牆面清理後，發現原本包覆在泥灰裡的磚牆，竟是以特殊的豎向石材砌成，為古宅中相當罕見的建築方法，因為修復才有機會被後人看見。

台南市有兩百多年歷史的中西區陳世興老宅，在2014年被指定為市定古蹟，去年7月動工修復，老宅目前仍屬陳家後代所有，被視為公私協力保存古蹟的典範，而整修經費高達3598多萬元，也是少數私產能獲政府巨額經費補助整建的案例。

台南市文化資產管理處表示，陳世興宅正立面現況是白灰粉光面，因粉刷層膨鼓，修復匠師將裂化之粉刷層剔除，重新進行牆面粉刷仿作修復。

而在剔除原有粉刷層後發現，裙堵磚牆每隔83～97公分間以豎向石材，上下錯置，相較居民磚牆構法相當罕見，邀集專家學者進行現勘評估後認為，此種砌法確實少見，在歷代整修下掩蓋不為人知，因此次修復工程方有機會讓世人看見。

因為發現罕見的磚牆，文資處已要求變更修復設計，保留古蹟原本持有的磚石砌法，於表面進行清洗及加固，未來將展示特殊建築構造。

文資處表示，直轄市定古蹟陳世興宅隱身於府城巷弄內，鄰近赤嵌樓，是全台現存歷史最悠久的民宅建築之一，創建年代推估可上溯至1750年（清治乾隆15年），保有鐵剪刀壁鎖構件的山牆、穿鬪式架扇、承重牆顏只磚、屋頂屋瓦的樣式、木架扇內為菅蓁與三合土組構的壁體，及簷口鋪面大尺度的花崗石階等，建築構造多樣，表情豐富。

陳世興宅目前產權所有人約一百多人，2013年傳出子孫將出售老宅的消息，在各方奔走下，多次與後人協商，部分後人對保存老宅樂觀其成，因此順利在隔年指定為市定古蹟，是台南市少數除了公有財產、寺廟等之外，被列為古蹟的私宅。

負責監造的許正傑曾參與老宅調查，他表示，200多年前的老宅能保留到現在的很少，而陳家因為子孫多功名，宅邸氣勢恢宏，正廳的將軍柱（最高的柱子）高640公分，能找到這樣的建材十分難得，而正廳前門廊使用的石條，也有6公尺多長，都是相當罕見的

台南市陳世興老宅正立面特殊以豎向石材砌成的磚牆，因為最近的修復而重現在世人面前。圖／文資處提供
台南市陳世興老宅正立面特殊以豎向石材砌成的磚牆，因為最近的修復而重現在世人面前。圖／文資處提供
台南市陳世興老宅正立面特殊以豎向石材砌成的磚牆，因為最近的修復而重現在世人面前。圖／文資處提供
台南市陳世興老宅正立面特殊以豎向石材砌成的磚牆，因為最近的修復而重現在世人面前。圖／文資處提供

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