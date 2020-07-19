解封後首場路跑 東石良闊盃今準時開跑

嘉義縣體育會青少年體育委員會舉辦的「2020年看見東石之美暨第五屆良闊盃路跑賽」今天清晨5點30分由嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等人鳴槍，準時開跑，成為疫情解封後，全台首場路跑。

受新冠肺炎疫情影響，許多體育賽事皆取消或延期，嘉義縣體育會青少年體育委員會主任委員徐明勳表示，東石農漁產豐富，為響應防疫新生活運動，在做好防疫措施下，在終點站提供烏魚子、烤蝦及炸魚、鮮蚵等補給品，讓跑者安全衛生無虞下享用，完賽後另有特製的福靈宮鐵嘴將軍完賽獎牌。

連續舉辦五屆的良闊盃已成為東石鄉的重要特色，嘉義縣政府表示，今年良闊盃路跑活動正好與本周登場的海之夏同日舉行，翁章梁現場邀請來自各地的參賽選手比賽後，晚上接著前往漁人碼頭參與東石海之夏活動，帶著振興券來嘉義消費，品嘗美食、享受音樂會、感受嘉義濃厚的人情味。