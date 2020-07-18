疫情解封西部首場大型東石海之夏開唱 上萬群眾湧入
疫情解封，台灣西部第一場大型戶外演唱會，嘉義縣2020東石海之夏，下午在東石漁人碼頭熱鬧登場，上萬群眾湧入，晚間7 點縣長翁章梁帶來賓上台，宣布開唱，愈晚群眾愈high，搖滾天團「八三夭」壓軸演唱。
午後開始系列親子活動，特色產業推廣、氣墊遊具、玩具總動員見面會及國標舞快閃，邀請人氣天團八三夭、曾韻璇、陳忻玥等知名歌手熱力開唱，粉絲們在抒情搖滾下聽得如癡如醉！
白天漁人碼頭化身親子大樂園，超大型昆蟲森林氣墊遊具區被小朋友佔領，小朋友瘋狂玩樂到聲嘶力竭；戲水鯨魚池損壞未開放，文觀局設氣墊戲水池讓小朋友玩水，還有細沙池讓小朋友玩得開心。
嘉義縣朴子姊妹連線國標青少班30名大小朋友，下午國標舞快閃演出，吸引遊客們駐足拍照，賣力專業扭動舞姿，讓人見識嘉義人熱情活力！
晚會由主持界跨界推出新曲圓圓、爆發力女生陳忻玥、聲林之王曾韻璇連番上陣演出，最後搖滾天團八三夭壓軸演唱。翁章梁歡迎各地民眾來嘉用振興券消費，海邊吹海風、坐草地聽演唱會。
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