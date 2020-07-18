查獲製毒工廠、雨中搜尋採菇失蹤老翁 警民接受表揚

國發會主委龔明鑫今天由台南市副市長趙卿惠、文化局長葉澤山陪同參觀「台南左鎮化石園區」，並頒獎表揚給辛苦破獲製毒工廠的台南新化警分局及三分局、刑大幹員，及協助地方治安新化巡守中隊左鎮區岡林和光和里守相助隊。

台南市左鎮區岡林里守望相助隊7月15及16日連續2天不辭勞苦、冒險於山區搜尋失蹤的82歲黃姓老翁，雖然無法順利搶救老翁寶貴性命，但仍在山坡地尋獲老翁大體，協力搬運下山，發揮無私奉獻的大愛精神。

台南市新化警分局偵查隊、刑事警察大隊及第三警分局等單位，經過半年跟監蒐證，7月8日在安南區查獲第二級安非他命製毒工廠，並取獲製毒原料、設備一批及成品重98公克安非他命等，有效瓦解製毒工廠及有效淨化社會治安。