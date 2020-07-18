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張雅琴批三倍券「失敗政策」 行政院這樣說

查獲製毒工廠、雨中搜尋採菇失蹤老翁 警民接受表揚

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
國發會主委龔明鑫頒獎給台南市新化分局偵查隊長冷澤泉及辦案有功人員。記者吳淑玲／攝影
國發會主委龔明鑫頒獎給台南市新化分局偵查隊長冷澤泉及辦案有功人員。記者吳淑玲／攝影

國發會主委龔明鑫今天由台南市副市長趙卿惠、文化局長葉澤山陪同參觀「台南左鎮化石園區」，並頒獎表揚給辛苦破獲製毒工廠的台南新化警分局及三分局、刑大幹員，及協助地方治安新化巡守中隊左鎮區岡林和光和里守相助隊。

台南市左鎮區岡林里守望相助隊7月15及16日連續2天不辭勞苦、冒險於山區搜尋失蹤的82歲黃姓老翁，雖然無法順利搶救老翁寶貴性命，但仍在山坡地尋獲老翁大體，協力搬運下山，發揮無私奉獻的大愛精神。

台南市新化警分局偵查隊、刑事警察大隊及第三警分局等單位，經過半年跟監蒐證，7月8日在安南區查獲第二級安非他命製毒工廠，並取獲製毒原料、設備一批及成品重98公克安非他命等，有效瓦解製毒工廠及有效淨化社會治安。

台南市巡守大隊大隊長宋俊明表示，在警察及民力為社會治安及交通的維護及付出心力之下，民眾才能安居樂業及安心消費，特別感謝國發會龔主委來台南市消費振興三倍劵的同時，也頒獎鼓勵巡守隊民力及警察同仁鼓舞士氣。

台南市副市長趙卿惠（前左）頒獎給左鎮光和守望相助隊。記者吳淑玲／攝影
台南市副市長趙卿惠（前左）頒獎給左鎮光和守望相助隊。記者吳淑玲／攝影
國發會主委龔明鑫和副市長趙卿惠頒獎給台南市新化分局及三分局辦案有功人員，及新化巡守中隊岡林及光和守望相助隊。記者吳淑玲／攝影
國發會主委龔明鑫和副市長趙卿惠頒獎給台南市新化分局及三分局辦案有功人員，及新化巡守中隊岡林及光和守望相助隊。記者吳淑玲／攝影

警察 老翁 文化局

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