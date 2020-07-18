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虎爺愛炸雞 民間信仰成風潮

中央社 / 台南18日電

近幾年來傳出「虎爺」愛吃炸雞，原因眾說紛紜，卻形成「炸雞拜虎爺」的風潮，台南市北區興濟宮今天還有場擲筊祈炸雞的活動，相當有趣。

主祀保生大帝的興濟宮，是台南市北區知名的道教廟宇，和佛教的大觀音亭相連。被封為下壇將軍的虎爺，則是興濟宮保生大帝座騎，且被供奉在供桌上享受人間煙火，不同於一般廟宇的虎爺多被供奉在神壇下方。

興濟宮虎爺的供桌上，今天就有人獻給虎爺100盒炸雞，讓信眾擲筊祈炸雞，果然吸引不少人到場擲筊，只要擲得「聖杯」，就可取得一盒炸雞，不到1小時，供桌上的炸雞已被索取一空。

虎爺凶猛被認為有驅邪鎮煞的神力，因虎爺台語音似「有錢」，又被視為能「咬錢」的財神，信徒日增，還有信眾說，祭拜虎爺可以防小人，因虎爺也掌管小孩事務，相傳拜虎爺也能治療小孩子的腮線炎（俗稱豬頭皮），「虎咬豬」的說法就是這麼來的。

據傳虎爺性喜葷食，早年信眾多以雞蛋當供品，但不知何故，近幾年來傳出虎爺愛吃炸雞，結果出現信眾以炸雞祭拜虎爺，且逐漸形成風潮。

為何虎爺愛吃炸雞，眾說紛紜，一說是1名信眾拿炸雞去拜虎爺，但太早將炸雞拿走，惹得虎爺不高興，擲不到「聖杯」，才傳出虎爺愛吃炸雞。

至於虎爺愛吃的是哪一家炸雞，也有不同說法。目前較多信眾認為虎爺愛吃連鎖店的炸雞，美式炸雞聽說也行，嘉義更曾傳出有次虎爺出巡，竟指示要吃炸雞，神轎就一路衝到得來速點餐。至於一般台式雞排、鹽酥雞則未見有人祭拜。

文化界人士認為，且不論虎爺是否真的愛吃炸雞，但這股民風的形成，顯示台灣宗教信仰的自由和活潑，也讓虎爺更受到信眾喜愛。

神轎 佛教 嘉義

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