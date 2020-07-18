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雲林首座科技化老戲院開幕 大復戲院首映古早黑白電影

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
北港八家將薪傳獎大師蔡上元捐贈八家獎偶給縣長和次長。記者蔡維斌／攝影
北港八家將薪傳獎大師蔡上元捐贈八家獎偶給縣長和次長。記者蔡維斌／攝影

創建於昭和年間的北港大復戲院，雲林縣府除改造優質展演空間並結合AR遊戲互動科技，完成首座科技化電影博物館，縣長張麗善和文化部次長蕭宗煌今天主持開幕，並與國家電影中心合作推出周末電影院，明起首映《王哥柳哥遊台灣》，讓民眾對電影時空轉換的欣賞，體驗不同的想像。

大復戲院興建於日治時代昭和二年（1927年），原名「北港座」，是北港歷史最久的戲院，台灣光復改名為「大復戲院」，2009年登錄為雲林縣歷史建築，是許多人共同的記憶。

雲林縣府除完成老戲院整修，並推動歷史人文聚落影視音展演體驗計畫，引入新媒體結合地方藝術，打造身歷其境的影視音體驗區，並以「參與式的劇場」為主軸，建構AR科技藝術互動裝置「驚奇之箱」，民眾可轉動裝置，看見表演，拉近觀眾與舞台的距離。

戲院內處處有驚喜！「奇幻之書」藉由虛擬立體書解說歷史，一覽今昔過往的變化，並運用戲院內的移動裝置，呈現空間虛實對位，讓人充滿無限驚喜。還有超炫的「拍貼機」，讓民眾可變身為表演者，拍出自身處在舞台上的身影，有趣又好玩。

「這可說是最新潮的老電影院！」縣長張麗善走了一圈戲院，除有時空置換之感，許多角落充滿科技帶來的驚喜，變化萬千，讓舊戲院不再只是看電影的場域，她說，老戲院導入AR新媒體科技，創造電影新文化，讓老一輩欣賞老電影，年輕人可以玩電影，多層次的文化展現，賦予老戲院新生命，意義非凡，也歡迎大家來玩賞電影。

戲院開幕，北港藝陣表演龍鳳呈祥、媽祖賜福，並由薪傳大師蔡上元帶領表演八家將。蕭宗煌表示，很多歷史不復存在，但透過AR、VR技術還原，虛實交錯，很有意思。

新聞處長廖淑玲說，大復戲院打造不擾民的城中展演空間，結合科技實境，開創文化新契機，和國家電影中心合作推出「周末電影院」， 7月19日首映《王哥柳哥遊台灣》老電影，讓老一輩的人回味，讓年輕人對老電影有不同的想像。

更多虎尾建國眷村及大復戲院北港好潮APP活動，詳情可上縣府官網粉絲頁「雲躲」查詢，有精美好禮等你。

雲林縣長張麗善玩AR互動遊戲，變裝後的自己，成了電影海報的主角，相當好玩。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善玩AR互動遊戲，變裝後的自己，成了電影海報的主角，相當好玩。記者蔡維斌／攝影
北港大復戲院引進新科技，電影放映機可錯置時空，讓民眾感受不同的電影場景，很神奇。記者蔡維斌／攝影
北港大復戲院引進新科技，電影放映機可錯置時空，讓民眾感受不同的電影場景，很神奇。記者蔡維斌／攝影
民眾對科技海報的神奇，感到好奇，每個人都躍躍欲試。記者蔡維斌／攝影
民眾對科技海報的神奇，感到好奇，每個人都躍躍欲試。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（左四）和文化部政次蕭宗煌（右四）共同為大復戲院主持開幕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（左四）和文化部政次蕭宗煌（右四）共同為大復戲院主持開幕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（左六）和文化部政次蕭宗煌（右五）共同主持開幕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（左六）和文化部政次蕭宗煌（右五）共同主持開幕。記者蔡維斌／攝影
媽祖賜福表演，為科技化的老戲院拉開序幕。記者蔡維斌／攝影
媽祖賜福表演，為科技化的老戲院拉開序幕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善玩AR互動遊戲，變裝後的自己，成了電影海報的主角，相當好玩。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善玩AR互動遊戲，變裝後的自己，成了電影海報的主角，相當好玩。記者蔡維斌／攝影

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